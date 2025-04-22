Torreira'da sözleşme eski tescil yeni!

TFF'nin, Lucas Torreira’nın sözleşmesinin 2028’e kadar uzatıldığını açıklaması kafalarda soru işaretleri yarattı.

Erden Timur’un Sportif AŞ’de başkan vekilliği yaptığı dönemde, sezon sonuna doğru birçok futbolcuyla sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Ancak bu anlaşmalar, sezon bitmeden TFF’ye gönderilmedi. Daha sonra Erden Timur’un görevinden ayrılmasının ardından tescil edilmek üzere TFF’ye ulaştırıldı.

Bu sezon federasyona 50’ye yakın başvuru yapan sarı-kırmızılılar, Torreira’nın sözleşmesinin neden hâlâ 2026’ya kadar göründüğünü sorguladı. TFF ise ilk yanıtını bu konuyla ilgili verdi.