Torreira'da sözleşme eski tescil yeni!
TFF'nin, Lucas Torreira'nın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıklaması kafalarda soru işaretleri yarattı. Erden Timur döneminde yapılan anlaşma sezon bitmeden TFF'ye gönderilmediği için geçersiz sayıldı. Galatasaray sözleşmeyi revize ederek tekrar gönderdi ve tescil yeni sağlandı.
TFF'nin, Lucas Torreira’nın sözleşmesinin 2028’e kadar uzatıldığını açıklaması kafalarda soru işaretleri yarattı.
Erden Timur’un Sportif AŞ’de başkan vekilliği yaptığı dönemde, sezon sonuna doğru birçok futbolcuyla sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varılmıştı.
Ancak bu anlaşmalar, sezon bitmeden TFF’ye gönderilmedi. Daha sonra Erden Timur’un görevinden ayrılmasının ardından tescil edilmek üzere TFF’ye ulaştırıldı.
Bu sezon federasyona 50’ye yakın başvuru yapan sarı-kırmızılılar, Torreira’nın sözleşmesinin neden hâlâ 2026’ya kadar göründüğünü sorguladı. TFF ise ilk yanıtını bu konuyla ilgili verdi.
Federasyon kanadı, aktif görevi bulunmayan bir kişinin imzasının geçerli olmadığını belirterek söz konusu sözleşmeyi tescil etmedi.
Bunun üzerine Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini revize ederek yeniden TFF’ye gönderdi.
Yıllık 4 milyon euro kazanacak olan Uruguaylı futbolcunun sözleşmesi yeni haliyle tescil edildi ve 2028’e kadar uzatıldı.
Arjantin’den Estudiantes’in yanı sıra İtalya’dan da Lucas Torreira’ya ilgi olduğu öğrenildi.
Ancak konutunun kira kontratını da uzatan Uruguaylı yıldız, şu an için Galatasaray’dan ayrılmayı düşünmüyor.