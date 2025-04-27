Torreira'dan Osimhen'e: Tahtına dikkat et!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da Lucas Torreira, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Çok mutluyum. Golüm için ve galibiyet için. Günden güne çalışıyorum ve hak ettiğimi düşünüyorum. Takımın performansı da çok iyiydi. Bu performansı taraftarımız hak ediyor. Victor'a ben de bu şakayı yaptım ve tahtına dikkat et dedim.

"KONTRATIMI YENİLEDİM, ÇOK MUTLUYUM"

Çok mutluyum şu anda. Bunu söyleyebilirim. Bu formayı giydiğimde her zaman yüzde yüzümü vermek istiyorum. Saha dışında da iyi ilişkiler kurmaya çalışıyorum takım arkadaşlarımla ve insanlarla. Hayatımın en önemli dönemlerinden birisi. Bunun için herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyum şu anda. Kontratımı da yeniledim. En azından bir süre daha buradayım.