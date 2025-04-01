Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Tortilla, peynir ve baharat ile lezzet patlaması: Meksika mutfağının yıldızı quesedilla tarifi!

        Tortilla, peynir ve baharat ile lezzet patlaması: Meksika mutfağının yıldızı quesedilla tarifi!

        Meksika mutfağı dendiğinde akla gelen ilk lezzetlerden biri olan quesadilla, hem yapımının kolaylığı hem de benzersiz tadıyla sofraları süslemeye devam ediyor. Evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu nefis tarifi sizler için derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 17:31 Güncelleme: 01.04.2025 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Quesedilla tarifi!
        ABONE OL

        Dünyanın dört bir yanında severek tüketilen quesadilla, lezzetli bir Meksika klasiğidir. Peki, bu efsanevi lezzeti evinizde kolayca yapmaya ne dersiniz? Tüm detaylar ve lezzet tüyoları haberimizde!

        EVDE PRATİK QUESADILLA NASIL YAPILIR?

        Evde quesadilla yapmak oldukça kolay ve hızlıdır. Temel malzemelerle dakikalar içinde lezzetli bir yemek hazırlayabilirsiniz.

        Malzemeler:

        2 adet tortilla ekmeği

        1 su bardağı rendelenmiş cheddar ya da kaşar peyniri

        1 adet doğranmış kırmızı biber

        1 adet doğranmış yeşil biber

        100 gram haşlanmış ve didiklenmiş tavuk göğsü (isteğe bağlı)

        1 tatlı kaşığı tereyağı ya da sıvı yağ

        Tuz ve karabiber

        Yapılışı:

        REKLAM

        Tavaya az miktarda yağ koyup kızgın hale gelmesini bekleyin.

        Tortilla ekmeğini tavanın üzerine koyun ve önce rendelenmiş peyniri serpin.

        Üzerine biberleri ve tavuğu ekleyin, dilediğiniz baharatları serpiştirin.

        İkinci tortilla ekmeğini üst katman olarak yerleştirin ve spatula yardımıyla hafifçe bastırın.

        Alt tarafı kızardıktan sonra dikkatlice ters çevirin ve diğer tarafını da kızartın.

        Dilimleyerek servis yapabilirsiniz.

        QUESADILLA'NIN FARKLI VERSİYONLARI

        Quesadilla tarifleri, kişisel zevklere göre değiştirilebilir. İşte bazı farklı versiyonlar:

        Vejetaryen Quesadilla: Tavuk yerine mantar, mısır ve soya peyniri kullanarak sebzeli bir versiyon yapabilirsiniz.

        Deniz Mahsullü Quesadilla: Karides ya da somon ekleyerek deniz mahsulleri sevenler için farklı bir lezzet yakalayabilirsiniz.

        Baharatlı Quesadilla: Jalapeno biberleri ve acı sos ekleyerek Meksika'nın baharatlı dokusunu yansıtabilirsiniz.

        REKLAM

        QUESADILLA'YI TAMAMLAYAN SOSLAR

        Quesadilla, genellikle lezzetli soslarla servis edilir. İşte en popüler olanlar:

        Guacamole: Avokado, domates, soğan, limon ve tuz ile yapılan bu sos quesadilla'nın vazgeçilmez eşlikçisidir.

        Salsa Sosu: Domates bazlı, hafif acı ve taze otlarla zenginleştirilmiş bir sostur.

        Ekşi Krema: Yoğurt bazlı bu sos, quesadilla'nın lezzetini daha da arttırır.

        SAĞLIKLI QUESADILLA YAPMANIN PÜF NOKTALARI

        Tam buğday tortilla kullanarak daha sağlıklı bir seçenek elde edebilirsiniz.

        Yağ miktarını azaltarak hafif bir tarif yapabilirsiniz.

        Bol sebze ekleyerek vitamin ve mineral dengesini arttırabilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tatil bitmeden erken dönüş!
        Tatil bitmeden erken dönüş!
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        Araca tekme attı hızını yine alamadı!
        Araca tekme attı hızını yine alamadı!
        Peş peşe acı haber! İlk belirlemeye göre 3 ölü! Yaralılar var!
        Peş peşe acı haber! İlk belirlemeye göre 3 ölü! Yaralılar var!
        Daha 14 yaşındaydı... Çocuk parkında vahşet!
        Daha 14 yaşındaydı... Çocuk parkında vahşet!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        Asker uğurlayacaklardı... 2 yaşındaki Tuğsem öldü!
        Asker uğurlayacaklardı... 2 yaşındaki Tuğsem öldü!
        Volkan Konak'a veda
        Volkan Konak'a veda
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        Komşu tavsiyesi hayatını kurtardı
        Komşu tavsiyesi hayatını kurtardı
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Kaldırımda yürüyen kadının bacağı koptu, acı haber geldi!
        Kaldırımda yürüyen kadının bacağı koptu, acı haber geldi!
        Ne oldu sana Sara!
        Ne oldu sana Sara!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor