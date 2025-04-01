Tortilla, peynir ve baharat ile lezzet patlaması: Meksika mutfağının yıldızı quesedilla tarifi!

Dünyanın dört bir yanında severek tüketilen quesadilla, lezzetli bir Meksika klasiğidir. Peki, bu efsanevi lezzeti evinizde kolayca yapmaya ne dersiniz? Tüm detaylar ve lezzet tüyoları haberimizde!

EVDE PRATİK QUESADILLA NASIL YAPILIR?

Evde quesadilla yapmak oldukça kolay ve hızlıdır. Temel malzemelerle dakikalar içinde lezzetli bir yemek hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

2 adet tortilla ekmeği

1 su bardağı rendelenmiş cheddar ya da kaşar peyniri

1 adet doğranmış kırmızı biber

1 adet doğranmış yeşil biber

100 gram haşlanmış ve didiklenmiş tavuk göğsü (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tereyağı ya da sıvı yağ

Tuz ve karabiber

Yapılışı:

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Tavaya az miktarda yağ koyup kızgın hale gelmesini bekleyin.

Tortilla ekmeğini tavanın üzerine koyun ve önce rendelenmiş peyniri serpin.

Üzerine biberleri ve tavuğu ekleyin, dilediğiniz baharatları serpiştirin.

İkinci tortilla ekmeğini üst katman olarak yerleştirin ve spatula yardımıyla hafifçe bastırın.

Alt tarafı kızardıktan sonra dikkatlice ters çevirin ve diğer tarafını da kızartın.