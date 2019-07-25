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HaberlerGündemTorun dehşeti! Babaannesini öldürüp, kahve çay içmeye gitti - Haberler

Torun dehşeti! Babaannesini öldürüp, kahve çay içmeye gitti

AA

İzmir'in Çiğli ilçesinde İ.İ., kendisine kötü davrandığını iddia ettiği babaannesi 71 yaşındaki Mürvet İ.'yi bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, cinayetin ardından mahalledeki kahvede çay içtikten sonra kendini ihbar etti

kadın cinayeti

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir genç, kendisine kötü davrandığını ileri sürdüğü babaannesini bıçaklayarak öldürdü.

AA'nın haberine göre, Ataşehir Mahallesi'nde bir sitede babaannesiyle yaşayan İ.İ. (27) sabah saatlerinde geldiği evde henüz bilinmeyen nedenle babaannesi Mürvet İ. (71) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine torun İ.İ, babaannesini bıçakladı. Torun daha sonra evden çıkarak, mahallede bulunan kahveye gitti.

Burada kahvedeki vatandaşlara "Babaannemi öldürdüm, polisi arayın" diyen İ.İ, çay içip tekrar eve döndü. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, Mürvet İ'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis evde bulunan şüpheli İ.İ'yi gözaltına aldı. Mürvet İ'nin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, babaannesini yıllardır kendisine kötü davranması nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Mürvet İ'nin komşuları, İ.İ'nin sürekli alkol aldığını, olay öncesi de alkollü olarak eve geldiğini iddia etti.

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