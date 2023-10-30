Torunuyla yaralanan dede, kurtarılamadı

Mardin'deki kavgada torunuyla yaralanan Musa Demir (73), 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 19 Ekim Perşembe günü Derik ilçesinin kırsal Kuşçu Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba aileler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

DEDE, TORUNU İLE HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada Musa Demir ve torunu İ.D. (22) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dede-torun, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden A.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.