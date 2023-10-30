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        Haberler Gündem 3. Sayfa Torunuyla yaralanan dede, kurtarılamadı

        Mardin'deki kavgada torunuyla yaralanan dede, yaşam savaşını kaybetti

        Mardin'de, akraba aileler arasındaki taşlı sopalı kavgada torunuyla beraber yaralanan Musa Demir, 11 gündür yaşam savaşını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 15:11 Güncelleme: 30.10.2023 - 15:11
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        Torunuyla yaralanan dede, kurtarılamadı
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        Mardin'deki kavgada torunuyla yaralanan Musa Demir (73), 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Olay, 19 Ekim Perşembe günü Derik ilçesinin kırsal Kuşçu Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba aileler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

        DEDE, TORUNU İLE HASTANEYE KALDIRILDI

        Kavgada Musa Demir ve torunu İ.D. (22) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dede-torun, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

        4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden A.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        11 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

        Musa Demir ise 11 gündür tedavi gördüğü Kızıltepe'deki özel hastanede bugün, yaşamını yitirdi. Cenazesi, otopsi için morga götürülen Demir'in, işlemlerinin ardından Kuşçu Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

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