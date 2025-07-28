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        Haberler Magazin Tos Cruise, geçmişine bir bakış yöneltti

        Tos Cruise, geçmişine bir bakış yöneltti

        Tom Cruise, ergenlik günlerinde yaşadıklarından bir kesit sunarak geçmişine bir bakış yöneltti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 17:12 Güncelleme: 28.07.2025 - 17:12
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        Hollywood'un ünlü oyuncusu ABD'li aktör Tom Cruise, ismini değiştirdiği iddiaları doğrulandı. 3 Temmuz 1962 doğumlu gerçek adıyla Thomas Cruise Mapother IV, isminin değiştirilmesini doğrulamasının ardından yaptığı açıklamalarda, çocukluk yıllarının disleksi hastalığıyla geçtiğini bu nedenle çok zorluk çektiğini ve zor bir hayat hikayesi olduğunu dile getirmişti.

        63 yaşındaki Tom Cruise; "18 yaşındayken oyunculuk kariyerine başlamak üzere New York'a taşınana kadar üç kız kardeşiyle birlikte yoksulluk içinde büyüdüğünü, kariyerinin onu dünyanın zengin yıldızlarından biri yaptığını" açıkladı.

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        Tom Cruise, Thomas Cruise Mapother III'ün 1984'te kanserden dolayı hayatını kaybetmesinin ardından babasını, 4 çocuğunu sık sık korkutan ve döven bir 'zorba', 'korkak' ve 'kaos tüccarı' olarak tanımladı. Cruise, 2006'da verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı; Bir şeyler ters giderse seni tekmeleyen türden bir insandı. Bu, hayatımdaki en büyük derslerden biri oldu; beni uyutur, güvende hissettirirdi ve sonra, pat! Benim içimde babamlayken hep bir kaygı vardı ve ona güvenmemem gerektiğini biliyordum."

        Babasını ölümünün son zamanlarında hastanede ziyaret eden Tom Cruise; "Onu acı çekerken görünce, 'Vay canına, ne kadar yalnız bir hayat, 40'lı yaşlarının sonlarındaydı. Çok üzücüydü' diye düşündüğünü söyledi.

        Tom Cruise, 1980'de okuldan mezun olduğunda 'işlevsel olarak okuma yazma bilmediğini' ancak yetişkin olduğunda Scientology teknolojisi sayesinde mükemmel bir şekilde okumayı öğrendiğini açıkladı. Cruise, bu konuda ise şunları söyledi; "1980'de liseden mezun olduğumda okuma yazma bilmiyordum. Kendime normal mi yoksa aptal mı olduğumu soruyordum. Konsantre olmaya çalışıyordum ama her zaman kaygı, hayal kırıklığı ve can sıkıntısı hissediyordum. Kimse bana bir çözüm sunmadı ve sistemin neden başarısız olduğunu bilmek istedim. Sonunda, bir yetişkin olarak (Scientology'nin kurucusu) L. Ron Hubbard'ın yöntemi sayesinde mükemmel okumayı öğrendim." sözlerini ekledi.

        Tom Cruise, ayrıca katı Katolik bir ailede geçirdiği inişli çıkışlı çocukluktan uzaklaşmak amacıyla ismini kısalttığını da söyledi.

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