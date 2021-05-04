Tosatti'nin sergisi 24 Mayıs'ta açılıyor

2015 yılında ArtReview tarafından, kendi jenerasyonunun en ilginç 30 sanatçısı arasında gösterilen Gian Maria Tosatti’nin 'Kalbim Ayna Gibi Boş – İstanbul Bölümü' (Моє серце пусте, як дзеркало - одеський епізод) başlıklı enstalasyon sergisinin açılışı, ülke genelinde 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam zamanlı kapanma kararının açıklanmasıyla 24 Mayıs Pazartesi gününe ertelendi!

Gian Maria Tosatti’nin güncel sanatsal araştırmasının tamamını kapsayan Kalbim Ayna Gibi Boş (מייַן האַרץ איז ליידיק ווי אַ שפּיגל) adlı yeni projesinin Katanya, Riga, Cape Town ve Odessa bölümlerinin ardından gelen İstanbul Bölümü’nün küratörlüğünü Devrim Kadirbeyoğlu ve Antonello Tolve üstleniyor.

The Blank Contemporary Art (Bergamo) ve Depo (İstanbul),İtalyan Kültür Merkezi (İstanbul) işbirliğiyle gerçekleşen proje, İtalyan Kültür Bakanlığı Çağdaş Yaratıcılık Genel Direktörlüğü’nün, İtalyan çağdaş sanatının uluslararası tanıtımını amaçlayan İtalyan Konseyi (7. edisyon, 2019) programı tarafından destekleniyor.

İstanbul’un son 20 yılda geçirdiği dönüşüme odaklanan ve Tarlabaşı’nın ortasında yer alan büyük bir Art Nouveau binanın içinde kurulan Kalbim Ayna Gibi Boş – İstanbul Bölümü başlıklı enstalasyon sergisi, 24 Mayıs - 25 Haziran 2021 tarihleri arasında Tarlabaşı’nda ziyaret edilebilecek. Ziyaretçilerin alana teker teker alınacağı sergiyi gezme süresi 20 dakika olacak.