Tosca operası yeni sanat sezonunda da sanatseverlerle buluşacak Ankara Devlet Opera ve Balesince (ADOB) sahnelenen ve opera sanatının en önemli dramatik eserlerinden biri olarak değerlendirilen Tosca operası, yeni sanat sezonunda da sanatseverlerle buluşmaya devam edecek

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin Tosca operası 2023-2024 sanat sezonunda sahnelenecek.

Tosca operasında, görevini kişisel hırs ve çıkarları için kullanmaktan çekinmeyen polis müdürü Scarpia ile gerici ve baskıcı rejim karşıtı ressam Cavaradossi ve sanatı için yaşayan, duygularının esiri opera şarkıcısı Tosca arasında yaşanan olaylar anlatılıyor.

Dekor tasarımı Özgür Usta’ya, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ ve Aydan Çınar’a, koreografisi Özge Ay'a ait olan eserde, ışık tasarımını Yakup Çartık, dramaturjiyi Gülümden Alev Karaman üstleniyor.

Türkiye'nin ilk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy'un kızı sinema ve tiyatro oyuncusu Prof. Dr. Zeliha Berksoy'un sahneye koyduğu Tosca operasını, orkestra şefleri Sunay Muratov ve Tolga Atalay Ün dönüşümlü yönetiyor.

7 Ekim akşamı Opera Sahnesi'nde saat 20.00'de sahnelenecek temsilde, Floria Tosca'ya Tuğba Mankal, Mario Cavaradossi'ye Aykut Çınar, Il.Barone Scarpia'ya Kamil Kaplan ve Cesare Angelotti'ye Yiğitcan Tatlıoğlu hayat verecek.