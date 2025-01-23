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        Haberler Ekonomi Otomobil TOSFED: 'Türkiye GP için yakında müjdeli haberler vermeyi umuyoruz' - Otomobil Haberleri

        TOSFED: 'Türkiye GP için yakında müjdeli haberler vermeyi umuyoruz'

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2024 Gala Gecesi gerçekleştirildi. 2024 yılında 8 ulusal şampiyona ve 3 kupada genel klasman ve kategorilerinde dereceye giren sporcu ve takımlara kupalarının takdim edildiği etkinlikte Formula 1 yarışları ile ilgili açıklamalarda bulunan TOSFED Başkanı Üçlertoprağı, "Formula 1'i yeniden ülkemize kazandırabilmek adına üst düzey görüşmelerimizi yoğun şekilde sürdürdük ve Türkiye GP'si için yakında müjdeli haberler vermeyi umuyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 10:54 Güncelleme: 23.01.2025 - 10:54
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        'Türkiye GP için müjdeli haberler umuyoruz'
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        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2024 Gala Gecesi, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        Geceye, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu, sponsor firma yöneticileri, organizatör kulüpler, ulusal ve uluslararası arenada başarı elde eden takımlar ve sporcular ile çok sayıda davetli katıldı.

        2024 yılında 8 ulusal şampiyona ve 3 kupada genel klasman ve kategorilerinde dereceye giren sporcu ve takımlara kupalarının takdim edildiği gecede, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy, geçtiğimiz yıl TOSFED'e destek veren sponsor firmalara, yurt dışında başarılı olan sporculara, organizatör kulüplere ve görevlilere teşekkür plaketlerini takdim etti.

        Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Çok heyecanlı geçen ve kulüplerimizin başarılı organizasyonlara imza attığı sezonu, Gala Gecemiz ile taçlandırmış olduk. Yapılan ulusal şampiyona ve kupa yarışmalarının yanı sıra, İstanbul yarış pistinin kapılarının Türk sporuna açılması, Team Türkiye’nin FIA Motorsporları Oyunları’nda 82 ülke arasında elde ettiği beşincilik ve İstanbul’da düzenlediğimiz Dünya Rallikros Şampiyonası organizasyonları sezonun flaş gelişmeleri arasındaydı. 2024 sezonunda branşlarında dereceye giren tüm sporcu, takım ve markalarımızı tebrik ediyorum" dedi.

        Merakla beklenen Formula 1 yarışları ile ilgili de açıklamalarda bulunan TOSFED Başkanı Üçlertoprağı, "Devletimizin bizleri görevlendirmesi ile Formula 1’i yeniden ülkemize kazandırabilmek adına üst düzey görüşmelerimizi yoğun şekilde sürdürdük ve Türkiye GP’si için yakında müjdeli haberler vermeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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