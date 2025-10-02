Tosya nerede? Tosya hangi şehirde, ilde, bölgede?
Karadeniz'de sevilen bir ilçe olan Tosya, verimli topraklarıyla gözleri üzerinde toplamıştır. Bulunduğu bölgenin iç kısımlarında konumlanan Tosya, bilhassa meşhur pirinci ile nam salmıştır. Bunun yanı sıra ilçedeki tarihi yapılar ve doğal güzellikler de ilgi sebebidir. Peki Tosya nerede? Hangi şehirde yer alıyor? İşte merak ettiklerinizin cevabı…
Türkiye’nin kuzeyinde yer alan Tosya, pirinç ve çeşitli tarım ürünlerinin üretimiyle göze çarpar. Ayrıca bulunduğu şehrin en bilinen ilçelerinden biridir ve kültürel değerleriyle de popüler olmuştur. Bu ilçe, özellikle yüzyıllardır devam eden pirinç üretimiyle tanınır. Doğal güzellikleri, tarihi eserleri ve zengin mutfağıyla Karadeniz’in iç bölgelerinde keşfedilmeyi bekleyen bir duraktır.
TOSYA NEREDE?
Tosya nerede? Karadeniz’in iç kesimlerinde yer alan Tosya, Kastamonu iline bağlıdır. Kastamonu’da en bilinen ilçelerden biri olma bayrağı taşır. Ayrıca İç Anadolu’ya yakın konumuna bakıldığında da farklı kültürlerin kesişme noktasında bulunur.
TOSYA HANGİ ŞEHİRDE?
Tosya hangi şehirde yer alıyor? Kastamonu şehrinde bulunan Tosya, bu ilin güneydoğu kısmındadır. İl merkezine ise yaklaşık olarak 65 km uzaklığı vardır.
TOSYA HANGİ İLDE?
Tosya hangi ilde? Bulunduğu şehrin tarihini ve kültürünü canlandıran bazı özellikleri mevcuttur. Kültürel ve tarımsal açıdan önemli olan bir şehir olması nedeniyle de Kastamonu şehrinin değerini beslemeye devam eder.
TOSYA HANGİ BÖLGEDE?
Tosya hangi bölgede yer alıyor? Karadeniz Bölgesi’nde konumlanan ilçenin konumuna bakıldığında Karadeniz iklimi taşıdığı söylenebilir. Yani Tosya ilçesi, tarıma elverişli hava koşullarına sahiptir. Bu özellik sayesinde ilçenin pirinç üretimi canlanmıştır.
TOSYA KONUMU NEDİR?
Tosya konumu nedir? Tosya’nın Kastamonu’nun güneydoğusunda yer alan ve Ilgaz Dağları’nın eteklerinde kurulmuş bir konumu vardır. İlçe, Ankara–Samsun karayolu üzerinde bulunur ve bu sayede ulaşım açısından da avantajlı bir noktadadır. Kuzeyinde Küre Dağları, güneyinde ise İç Anadolu’ya açılan yollar mevcuttur.
