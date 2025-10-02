Türkiye’nin kuzeyinde yer alan Tosya, pirinç ve çeşitli tarım ürünlerinin üretimiyle göze çarpar. Ayrıca bulunduğu şehrin en bilinen ilçelerinden biridir ve kültürel değerleriyle de popüler olmuştur. Bu ilçe, özellikle yüzyıllardır devam eden pirinç üretimiyle tanınır. Doğal güzellikleri, tarihi eserleri ve zengin mutfağıyla Karadeniz’in iç bölgelerinde keşfedilmeyi bekleyen bir duraktır.

TOSYA NEREDE?

Tosya nerede? Karadeniz’in iç kesimlerinde yer alan Tosya, Kastamonu iline bağlıdır. Kastamonu’da en bilinen ilçelerden biri olma bayrağı taşır. Ayrıca İç Anadolu’ya yakın konumuna bakıldığında da farklı kültürlerin kesişme noktasında bulunur.

TOSYA HANGİ ŞEHİRDE?

Tosya hangi şehirde yer alıyor? Kastamonu şehrinde bulunan Tosya, bu ilin güneydoğu kısmındadır. İl merkezine ise yaklaşık olarak 65 km uzaklığı vardır.

TOSYA HANGİ İLDE?

Tosya hangi ilde? Bulunduğu şehrin tarihini ve kültürünü canlandıran bazı özellikleri mevcuttur. Kültürel ve tarımsal açıdan önemli olan bir şehir olması nedeniyle de Kastamonu şehrinin değerini beslemeye devam eder.