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İskenderun ve Cezayir'deki liman işletmeleri ve devam eden yeni liman yatırımlarına ek olarak, Erzin'de de liman yatırımı bulunan Tosyalı Holding, yaptığı iş birlikleriyle gerçekleştirdiği ihracatı artırmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda, AD Ports Group ile bir niyet mektubu imzalayan Tosyalı, ihracat operasyonlarını desteklemek için yeni liman tesislerine potansiyel olarak ortak yatırım da dahil olmak üzere geniş bir nakliye, lojistik, limanlar ve nakliye hizmetleri yelpazesinde iş birliği yapması için bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyor.

Yapılan açıklamaua göre, AD Ports Group, 2022 yılında bir dizi stratejik satın alma ve ortak girişim yoluyla nakliye filosunu ve lojistik operasyonlarını genişleterek Tosyalı'yı hızla büyüyen çelik üreticisi için ideal bir ortak olarak konumlandırmış bulunuyor.

'ÜLKE İHRACATININ BÜYÜMESİNE KATKI SAĞLAMAK İÇİN ADIM ATTIK'

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Ürünlerimizi pazara hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırabilecek nakliye ve lojistik tesisleri devreye sokma ve ülkemiz ihracatının büyümesine katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda, güçlü bir ortak olduğuna inandığımız AD Ports Group ile önemli bir iş birliğinin ilk adımını attık" ifadesini kullandı.

Tosyalı, iş birliğinin Türkiye'nin ihracatına katkı sağlama potansiyeline de işaret etti.

AD Ports Grup Genel Müdürü ve Grup Üst Yöneticisi (CEO) Mohamed Juma Al Shamisi ise, AD Ports Group'un, "Anlaşmamız, yenilikçi dijital teknoloji ile desteklenen eksiksiz bir nakliye, lojistik ve liman hizmetleri paketi sunmamızı sağlıyor. Bu nitelikteki küresel anlaşmaları sürdürmemizi sağlayan BAE liderliğinin desteği ve rehberliği için minnettarız" değerlendirmesinde bulundu.