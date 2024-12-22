Tottenham: 3 - Liverpool: 6 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Tottenham sahasında Liverpool'u ağırladı. Mücadele konuk takımın 6-3 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Luis Diaz (2), Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai ve Mohamed Salah (2) kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise James Maddison, Dejan Kulusevski ve Dominic Solanke'den geldi.

Bu sonucun ardından Liverpool 2 maç sonra kazandı ve 39 puana yükseldi. Tottenham ise 23 puanda kaldı.