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HaberlerFutbol

Tottenham: 5 - Burnley: 0 | MAÇ SONUCU

Premier League'in 16. haftasında Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham evinde Burnley'yi 5-0 yendi! Goller; Harry Kane (2),Lucas Moura, Heung-Min Son ve Moussa Sissoko'dan geldi

Tottenham

Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, Premier League'in 16. haftasında evinde Burnley'yi 5-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri; 4 ve 54. dakikalarda Harry Kane, 9. dakikada Lucas Moura, 32. dakikada Heung-Min Son ve 74. dakikada Moussa Sissoko kaydetti. Bu sezon ligde ilk kez 5 gol atan Tottenham, 23 puana yükseldi. Burnley ise 18 puanda kaldı.

Sezonun ilk 12 haftasında 3 galibiyet alabilen Tottenham, bu sonuçla teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çıktığı dördüncü maçında üçüncü galibiyetini elde etti.

 

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