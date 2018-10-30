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HOCALARIN DEĞERLENDİRMELERİ

Tottenham Menajeri Mauro Pochettino, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Zemin berbattı. İki takımı için de zordu. Lamela topa dokunmaya çalışırken top zıpladı. Biraz şanssızlıktı ama iki takım için de oynamak zordu" diye konuştu.