Tour of Antalya 2024'ün şampiyonu Davide Piganzoli oldu

Kuyubaşı mevkii geçilirken peloton ikiye bölündü. Önde 26 sporcu pedal çevirirken fark ikinci grupla 30 saniye oldu. 115’nci kilometre geçilirken bu kez ön gruptan 6 sporcu atak yaptı ve onlar da 26 saniyelik bir fark yaptı. Alpecin Deceuninck’ten Fabio Den Bossche, Uno-X Mobility’den Adne Holter, Q36.5 Pro Cycling’ten Alessandro Fancellu, Tudor’dan Roland Thalmann ve TDT-Unibet’ten Hartthijs de Vries sürekli arayı açmaya devam etti.