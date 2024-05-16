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        "Tour of Sakarya" Prolog yarışıyla başladı

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesince organize edilen "Sakarya Bike Fest" kapsamında gerçekleştirilen "Tour of Sakarya", Prolog yarışıyla start aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 14:55 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:55
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        "Tour of Sakarya" Prolog yarışıyla başladı
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle "Gelecek İçin Pedal Çevir" sloganıyla düzenlenen festival çerçevesinde Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde "Tour of Sakarya 2.2" kategorisinde yapılan yarışlarda, 9 ülkeden 88 sporcu mücadele etti.

        Türk sporcuların da yarıştığı müsabakada start çizgisinden tek tek çıkan sporcular, 5 kilometrelik parkuru en kısa sürede tamamlamaya çalıştı.

        Yarışlar sonunda en iyi zamanı elde eden Spor Toto Spor Kulübü sporcusu Serdar Anıl Depe birinci, Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Burak Abay ikinci, Çinli Lyu Xianjing üçüncü oldu.

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        Genel klasmanda ise birinciliği Spor Toto Spor Kulübünden Serdar Anıl Depe elde etti.

        Dereceye giren sporculara ödülleri, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar ve FIFA kokartlı Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan tarafından törenle verildi.

        Müftüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel hafta geçireceklerini, bugün "Tour of Sakarya"ya Prolog yarışıyla start verdiklerini söyledi.

        Şampiyonada iyi takımların olduğuna değinen Müftüoğlu, "Olimpiyat hazırlığıyla ilgili Türk sporcularımız da buradalar. Buraya gelen takımların hepsi olimpiyata gitmeyle ilgili burada kendilerini görecekler." dedi.

        Müftüoğlu, organizasyonun, sporun tabana yayılması konusunda önemli olduğuna işaret ederek, "Gelecekte dünya çapında çok önemli bir marka olacak. Tabii bisiklet ailesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyoruz. Bike Fest de Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ile geçen yıl 100. Yıl Turu Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yapıldı." diye konuştu.

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