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Toy kuşu nedir? Toy kuşunun özellikleri nelerdir?

Anadolu'da nesli tükendiği düşünülen Toy Kuşu, 3 hafta önce Trabzon'da bulunmuş ve doğaya salınmıştı. Toy Kuşu Yozgat'ta vurulmuş halde ölü bulundu. Peki Toy kuşu nedir? Toy kuşunun özellikleri nelerdir?

Toy kuşu nedir? Toy kuşunun özellikleri nelerdir?

Toy, toygiller familyasından çok ürkek bir kuş türü. Türkiye'nin en büyük kuş türü olan toy, aynı zamanda dünyada en büyük uçabilen kuşlardan biridir.

TOY KUŞUNUN ÖZELLİKLERİ

Erkek toyların kanat açıklığı 260 cm uzunluğa, ağırlıkları ise 18 kg'a ulaşabilir. Dişi toylar bu ölçülerin ancak yarısına varırlar ve en fazla 8 kg ağırlığına ulaşırlar.

Toylar kahverengi lekeli, iri bacaklı büyük kuşlardır. Yetişkin erkeklerin tüylerden oluşan bir sakalları vardır.

TERCİH ETTİĞİ ALANLAR

Toylar yem aramak için özellikle tarlaları ve kırları tercih ederler.

BESLENME

Olgun kuşlar tohum, çekirdek, meyve, ot, böcek ve küçük memeliler ile beslenirler. Yavru toylar böcek ile beslenir.

TÜKENME TEHLİKESİ

İriliğinden dolayı gözde ve kolay av olduğu için kaçak avcılık ve habitat kaybı türün yok olma sürecini hızlandıran en önemli etkendir.

TOY KUŞU DAĞILIMLARI

Toylar Moğolistan'dan İspanya'ya kadar varan geniş bir coğrafyada yaygın olsalar da, yaşadıkları küçük bölgeler birbirinden kopuk şekildedir. Çoğu ülkelerde soyları çoktan tükenmiştir ve günümüzde bulundukları ülkelerde soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Toy, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de "yolunacak kaz" olarak görülmekte ve eli tüfeklilerin boy hedefi haline gelmektedir.

Günümüzde toy populasyonları şu ülkelerde bulunmaktadır:

Batı alt türü: Otis tarda tarda

ÜlkelerTahmin edilen sayıları
İspanya5.000
Rusya3.000
Türkiye2.000
Macaristan1.200
Ukrayna550
Avusturya100
Almanya90
Fas50

Doğuda rastlanan alt türü Otis tarda dybowskii

ÜlkelerTahmin edilen sayıları
Türkiye'nin doğusunda ufak bir alan100-500
Güney Rusya100-200

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