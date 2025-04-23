Toyota'nın yeni ticari modelleri satışa sunuldu

Japon otomotiv üreticisi Toyota, kompakt van segmentinde yer alan Proace City ve Proace City Cargo modellerinin ardından 9 kişilik yolcu taşıma odaklı Proace Verso ve aynı boyutlarda yük taşıma amaçlı tercih edilecek Proace Cargo modellerini de Türkiye’de satışa sundu.

Toyota Professional hafif ticari araç ailesinin yeni tasarım dilini taşıyan Proace Verso ve Proace Cargo, trapezoid formundaki alt ön panjur ile Toyota’nın ticari araç ailesinin tasarımını paylaşıyor.

Verilen bilgiye göre, Proace Verso, 9 koltuklu araçlara özel binek araç sınıflandırmasına sahip. 1 milyon 890 bin TL’den başlayan lansman özel fiyatlarla sunulan Proace Verso, yüzde 15 ÖTV dilimine giriyor.

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Passion ve Passion X-Pack olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunulan Proace Verso, standart olarak LED farlar ve LED gündüz farları ve 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar gibi dış donanımlara sahip. Sağda ve solda yer alan sürgü kapılar ise araca erişimi kolaylaştırıyor.

Ön ve arka park sensörlerine sahip Proace Verso'da, aynı zamanda 180 derece açıya sahip Geri Görüş Kamerası, farklı sürüş modlarına sahip Toyota Traction Select de yer alıyor. Ayrıca Yokuş Kalkış ve İniş Sistemi (HAC), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC), Aktif Şerit Takip Sistemi (LKA), Fren Destekli Aktif Ön Çarpışma Uyarıcısı gibi gelişmiş güvenlik sistemleri bulunuyor.