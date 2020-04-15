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Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayının ortasında üretim faaliyetlerine ara verilen otomotiv sektöründe, bazı markalar fabrikaların kapılarını açmaya başlarken, bazıları ise süreyi uzatıyor.

Toyota, Renault, Hyundai, Volkswagen ve Volvo üretime yeniden başlayan ve başlama hazırlığı içerisinde olan üreticiler olarak dikkat çekerken, Toyota'dan Türkiye'yi de ilgilendiren bir açıklama geldi.

Japon üretici 22 Nisan'da Fransa'daki fabrikasında çarkları yeniden döndürmeye başlayacağını bildirirken, Polonya'daki tesisinde ise 23 Nisan tarihinde üretime yeniden başlanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, üretime başlanan fabrikalarda ilk etapta kapasitenin sınırlı olacağı vurgulandı.

Financial Times'ın haberine göre, Toyota'nın İngiltere, Türkiye ve Çekya'daki tesislerinin ise 4 Mayıs'ta kapılarını yeniden açacağı kaydedildi. Japon üretici, daha önce yapılan açıklamada Türkiye fabrikasını 20 Nisan'da açacağını bildirmişti. Böylece Sakarya'daki fabrikanın 14 gün daha kapalı kalacağı ortay çıkmış oldu.

Gün içine Tofaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, Bursa'daki fabrikanın üretime başlama tarihi Mayıs başı olarak belirtilmişti.

AVRUPA'DA ÜRETİM SINIRLI BAŞLIYOR

Alman üretici Volkswagen bünyesindeki Audi, Macaristan fabrikasında sınırlı üretime Perşembe günü başlayacağını açıklarken, Hyundai Çekya'da, Renault ise Portekiz'deki fabrikasında faaliyetlerine başlamış durumda.

Volvo'nun kısa süre içerisinde İsveç'teki tesisinin kapılarını açacağı belirtiliyor.

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