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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilToyota yeni nesil Land Cruiser’ı tanıttı - haberler
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Yeni nesil Land Cruiser’ın üzerindeki örtü kalktı

Toyota arazi aracı Land Cruiser’ın yeni neslini Dubai’de gerçekleştirilen ve online olarak yayınlanan dünya prömiyeriyle tanıttı. Yeni Land Cruiser’ın 2021 yaz aylarından itibaren dünya çapında yaklaşık 130 ülke ve bölgede satışa sunulmaya başlanacağı kaydedildi

Toyota yeni nesil Land Cruiser’ı tanıttı - haberler
HABERTURK.COM

Japon otomotiv üreticisi Toyota, 70 yıllık geçmişi, 170 ülkede ve bölgede 10 milyondan fazla satış adedine ulaşan Land Cruiser'ın yeni neslini tanıttı.

Tamamen yenilenen Land Cruiser'ın LC 300 versiyonuyla Japon üreticinin SUV ürün gamının yeni amiral gemisi konumunda olacağı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, motor, şanzıman ve platform tamamen yeni olmakla birlikte Land Cruiser’ın mühendisliği, yol ve en zor arazi şartlarında daha iyi performans gösterecek şekilde geliştirildi.

Toyota'nın Corolla, Camry, RAV-4 gibi modellerinde de kullanılan TNGA mimarisini kullanan Land Cruiser’ın off-road kapasitesinin ve gövde sertliğinin arttığı bildirildi. Yeni mimari ile birlikte aracın ağırlık merkezi alçalırken ve güvenlik özelliklerinin de geliştirildiği kaydedildi. Öte yandan, yeni Land Cruiser'ın bir önceki versiyona göre 200 kg daha hafiflediği de verilen bilgiler arasında.

DİZEL VE BENZİNLİ MOTOR İLE GELECEK

Toyota'dan yapılan açıklamada, dünyada ilk kez yeni Land Cruiser’da yer alan Elektronik Kinetik Dinamik Süspansiyon Sistemi (E-KDSS) ile optimum dikey tekerlek hareketinin elde edilmesinin sağlandığı ve zorlu zeminlerdeki yol tutuşun iyileştirildiği bilgisi paylaşıldı. Yeni Land Cruiser 300'ün, aynı zamanda Çoklu Arazi Monitörü ile donatılan ilk Toyota olduğu da açıklandı.

Land Cruiser’ın kaputunun altında ise yeni V6 çift turbo 3.5 litre benzinli ve 3.3 litre dizel motor yer alıyor. Her iki motor da yeni 10 ileri otomatik şanzımanla eşleştirildi. Yeni şanzımanla birlikte mevcut modele göre yüzde 10 daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu salımı elde edildi.

Yeni Land Cruiser 300'de, arazi sürüşlerinde aracı tam olarak hassas bir şekilde konumlandırılacak şekilde mevcut modelin ölçülerini, yaklaşma ve uzaklaşma açılarını da korunurken, bununla birlikte ikinci nesil Toyota Safety Sense sistemiyle güncellenen aktif güvenlik ve sürüş yardımcılarının da sunulduğu belirtildi.

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