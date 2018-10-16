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Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü
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Toz bulutu Gaziantep ve Şanlıurfa'da yaşamı olumsuz etkiliyor

Gaziantep ve Şanlıurfa'da toz bulutu etkili oldu. Gaziantep'te etkisini gösteren toz bulutu günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşadı. Yaşlı ve hamileler dışarı çıkmamaları konusunda uyarılırken, dış ortamda maske kullanılması istendi.

16.10.2018 - 12:19 | Güncelleme: AA

Gaziantep'te toz bulutu havanın ağarmasıyla birlikte etkisini artırdı. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşadı. Suriye'den geldiği belirtilen toz taşınımının hava yolu taşımacılığında da aksamalara yol açtığı öğrenildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da, Suriye üzerinden gelen toz bulutu, üç gündür etkisini sürdürüyor. Toz bulutu güneyden esen rüzgarla, kent merkezinin yanı sıra başta Siverek, Akçakale, Ceylanpınar ile Viranşehir olmak üzere birçok ilçede hayatı olumsuz etkiliyor.
Zaman zaman etkisini artıran toz bulutu, görüş mesafesinin düşmesine de neden oldu. Toz zerrecikleri araçların üzerini de kapladı. Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini sürdüreceğini bildirdi.

UZMANLAR UYARIYOR

Suriye üzerinden gelen ve Güneydoğu'da ve Sivas'ta da etkili olan toz bulutu nedeniyle uzmanlar uyarılarda bulundu. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Taş iklim bozukluğundan dolayı yaşam şartlarının zorlaştığını belirterek, "Günümüzde doğal çevre koşullarında yaşanan bozulmaya ve iklim değişimlerine bağlı olarak canlılar için yaşam koşulları zorlaşmaktadır. Çöl tozları doğa kaynaklı hava kirliliği nedenlerindendir. Etkisini artırdığı dönemlerde astım, KOAH, bronşit, kalp rahatsızlıklarını tetiklemekte, cilt ve göz hastalıkları başta olmak üzere daha birçok sağlık problemine neden olmaktadır" dedi.
Akciğer ve kalp rahatsızlığı olanların da dikkat etmesi gerektiğini anlatan Taş,"Yaşlılar ,gebeler ve çocuklar dışarı çıkmamalı, dış ortamda maske kullanmalıdırlar. Özellikle astım, KOAH hastaları ilaçlarını düzenli kullanmalıdır. Sağlıklı insanlar özellikle açık ortamda egzersizden kaçınmalıdır" diye konuştu.

 

 

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