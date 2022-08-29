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Tozluyaka 9. bölüm yayında! FOX TV Tozluyaka son bölüm full izle!

Tozluyaka 9. bölüm full izle sayfası izleyicilerin gündeminde yer alıyor. 28 Ağustos Salı akşamı 20:00'da Tozluyaka son bölümüyle seyircisi ile buluştu. Tozluyaka son bölümde; Kenan’ın sakladığı görüntüler artık Ali’lerin elindedir. Tozluyaka son bölüm izle ekranı FOX TV internet sitesinde erişime açıldı. İşte Tozluyaka 9. son bölüm özeti...

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  • Tozlu Yaka 9. bölüm full izle tek parça! FOX TV ile Tozluyaka son bölüm kesintisiz ize

    FOX TV ekranlarında yayınlanan Tozluyaka 9. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Dizinin senaryosunu Yekta Torun kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor. Dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını ise Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. İşte Tozluyaka 9. son bölüm özeti hakkında merak edilenler...
  • Tozlu Yaka 9. bölüm full izle tek parça! FOX TV ile Tozluyaka son bölüm kesintisiz ize

    TOZLUYAKA 9. BÖLÜM İZLE

    Tozluyaka 9. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Tozluyaka son bölüm izlemek için FOX TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Tozlu Yaka 9. bölüm full izle tek parça! FOX TV ile Tozluyaka son bölüm kesintisiz ize

    TOZLUYAKA 9. BÖLÜM ÖZETİ

    Kenan’ın sakladığı görüntüler artık Ali’lerin elindedir. Ancak hala o mesajları gönderenin kim olduğunu bulamamışlardır. “Tüm bu görüntüler Kenan’ı suçlamaya yetecek mi?” sorusuyla beraber notları gönderenin peşine düşerler.

    Hazal’a kucak açan Ege ve Çağrı da Berk’e arkasını dönmüştür. Hatta öyle ki Ali’lere yardım edenlerin başında onlar gelir.

    Artık saklanacak hiçbir şey kalmamıştır. Tüm gerçekler ortaya çıkmış ve katili bulmaya adım adım yaklaşmışlardır. Herkes rahat bir nefes alacaktır ki bilmedikleri büyük bir sır ve tehlike onların etrafını sarmıştır bile.

    Aslında sona gelindiğini sandıkları o an her şeyin yeniden başladığı an olacaktır ve kimse bunu henüz bilmiyordur...

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