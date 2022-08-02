TOZLUYAKA 5. BÖLÜM ÖZETİ

Kenan ve Derya arasında geçmişten gelen öfke de artık gün yüzüne çıkıyordur. Tüm bu olanlar herkesin birbiriyle olan ilişkisini de baştan yazmıştır.

Evlat için verilen sınavların sonucu ise Kenan, Önder ve Derya için de yeni bir sayfa açmıştır.

Tüm dengeler değişmiş, yeni gerçeklerin ortaya çıkmasıyla da en büyük sorular cevaplanmıştır. Ancak bu defa yeni sorular ve saklanan sırlar gün yüzüne çıkmıştır. Dost ve düşman ilk defa tek safta olacaktır.