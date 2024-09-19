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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tozu dumana katan kadın driftçiye büyük ceza - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Tozu dumana katan kadın driftçiye büyük ceza!

        İstanbul Pendik'te, drift atarak tozu dumana katan kadın sürücü hakkında 45 bin 210 TL cezai işlem uygulandı. O anlar kameraya da yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 10:54 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:03
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        Tozu dumana katan kadın driftçiye büyük ceza!
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        İstanbul Pendik'te, drift atarak seyir eden bir kadın sürücü tozu dumana kattı. Görüntüler üzerine harekete geçen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araç plakasını tespit ederek sürücüyü gözaltına aldı.

        45 BİN TL CEZA VE ARACI BAĞLANDI

        İHA'da yer alan habere göre gözaltına alınan kadın sürücü hakkında 45 bin 210 TL idari para cezası kesilerek aracı bağlandı.

        O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

        Ceza yiyen sürücünün aracıyla drift attığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        #drift
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