Trabzon'a ekolojik köprü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’da yapımı süren çevre dostu ekolojik köprüye ilişkin açıklamada bulundu. Söz konusu köprünün Türkiye’nin 11. karayolu ekolojik köprüsü olacağını söyleyen Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu üzerine inşa edilen çevreci geçiş yapısının, yalnızca bir köprü değil; aynı zamanda yeni bir yaşam köprüsü olacağını vurguladı.

Yapımı devam eden ekolojik köprünün Ganita ile Pazarkapı arasında yer aldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Çevre dostu köprü 250 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde olacak. Üzerinde 4 metre genişliğinde bisiklet yolu, 2 metre genişliğinde yaya yolu ve 500 metrekarelik bir yeşil alan yer alacak. Böylece vatandaşlarımız sadece karşıdan karşıya geçmekle kalmayacak; yeşille iç içe bir deneyim yaşayacak.” dedi.

Bakan Uraloğlu, ayrıca 250 metresi köprü üzerinde olmak üzere toplam 347 metre uzunluğunda bisiklet yolu ve 250 metresi köprü üstünde, 32 metresi ise tabi zemin üstünde olmak üzere toplam 282 metre uzunluğunda yürüyüş yolu inşa edileceğini belirtti.