Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

Kenan Taşkın'ın haberine göre, Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde oturan ve ilçenin Kavaklı Mahallesi'nde bulunan camide imam olarak görev yapan Mustafa Saka (49),29 Ocak'ta eşi Ayşe Saka ile birlikte motosikletle bir cenazeye gitmek için yola çıktı.



Saka, mahalleden geçerken, kesilen ağaçları taşımak için yola çekilen çelik halatı görmedi ve halata çarptı. Başında kask olmasına rağmen çelik halatın boğazını kesmesi sonucu ağır yaralanan imam Saka, ambulans helikopter ile KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı, eşi ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Saka, hastanede verdiği 35 günlük yaşam mücadelesini önceki gün kaybetti. 3 çocuk babası Mustafa Saka bugün görev yaptığı mahalle camisinde öğlen kılınan cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

Öte yandan kazaya sebebiyet veren kişiler için açılan soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.