Enis Yıldırım'ın haberine göre, İzmir’den Trabzon’a bir yakınının düğüne katılmak için gelen S.K. sosyal medya üzerinden takma adı Sanem olan kişiyle tanıştı.



S.K., 150 TL karşılığında anlaştığı Y.A.’nın Erdoğdu Mahallesi’ndeki evine gitti. Eve giren S.K., Y.A. adlı kişinin trans birey olduğunu anladı. Bunu üzerine evden çıkmak istedi. Kapıyı kapatan ve yolunu kesen Y.A., elektro şok cihazını eline aldı ve S.K.’dan 350 TL istedi.



PARAYI VERDİ, EVDEN ÇIKTI



S.K. cebindeki 330 TL’yi Y.A.’ya verdikten sonra evden çıktı. Polis merkezine giden S.K. parasının zorla alındığını İzmir’e dönecek parasının kalmadığını ileri sürerek şikayetçi oldu. S.K. “150 TL karşılığında anlaştık. 350 TL istedi. Bende itiraz ettim. Elektroşok cihazıyla beni tehdit etti ve bütün paramı aldı” dedi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.A., “Trans olduğumu anlayınca paramı vermek istemedi. Bende tüm gece için 350 TL karşılığında anlaşmıştım. Paramı aldım. Sonra evden çıkıp gitti” dedi.



SAVCI, HAPSİNİ TALEP ETTİ



Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında konutta geceleyin silahlı yağma suçundan yargılanmasına karar verildi. Savcı, 10 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep ettiği iddianameyi ağır ceza mahkemesine gönderdi.