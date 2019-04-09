- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Enis Yıldırım'ın haberine göre, İzmir’den Trabzon’a bir yakınının düğüne katılmak için gelen S.K. sosyal medya üzerinden takma adı Sanem olan kişiyle tanıştı.
S.K., 150 TL karşılığında anlaştığı Y.A.’nın Erdoğdu Mahallesi’ndeki evine gitti. Eve giren S.K., Y.A. adlı kişinin trans birey olduğunu anladı. Bunu üzerine evden çıkmak istedi. Kapıyı kapatan ve yolunu kesen Y.A., elektro şok cihazını eline aldı ve S.K.’dan 350 TL istedi.
PARAYI VERDİ, EVDEN ÇIKTI
S.K. cebindeki 330 TL’yi Y.A.’ya verdikten sonra evden çıktı. Polis merkezine giden S.K. parasının zorla alındığını İzmir’e dönecek parasının kalmadığını ileri sürerek şikayetçi oldu. S.K. “150 TL karşılığında anlaştık. 350 TL istedi. Bende itiraz ettim. Elektroşok cihazıyla beni tehdit etti ve bütün paramı aldı” dedi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.A., “Trans olduğumu anlayınca paramı vermek istemedi. Bende tüm gece için 350 TL karşılığında anlaşmıştım. Paramı aldım. Sonra evden çıkıp gitti” dedi.
SAVCI, HAPSİNİ TALEP ETTİ
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında konutta geceleyin silahlı yağma suçundan yargılanmasına karar verildi. Savcı, 10 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep ettiği iddianameyi ağır ceza mahkemesine gönderdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.