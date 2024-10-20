Trabzon'da kar mesaisi

Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kapanan yollara müdahale etti. Hayrat ve Şalpazarı ilçelerinde kapanan yollar kısa sürede ulaşıma açıldı.

İHA'nın haberine göre Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarına erken başladı.

Kış mevsimi için gerekli tüm hazırlıkları tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Hayrat ilçesi Sarmaşık Mahallesi ile Şalpazarı ilçesi Pelitçik Mahallesi ve Sisdağı yoluna kar temizleme makineleriyle müdahale etti. REKLAM