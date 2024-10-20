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        Trabzon'da ekiplerin kar mesaisi erken başladı

        Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yoğun kar yağışının ardından kapanan yollara müdahale etti. Kentte mahsur kalan bir araçtaki vatandaşlar da kurtarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 10:26 Güncelleme: 20.10.2024 - 10:26
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        Trabzon'da kar mesaisi
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        Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kapanan yollara müdahale etti. Hayrat ve Şalpazarı ilçelerinde kapanan yollar kısa sürede ulaşıma açıldı.

        İHA'nın haberine göre Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarına erken başladı.

        Kış mevsimi için gerekli tüm hazırlıkları tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Hayrat ilçesi Sarmaşık Mahallesi ile Şalpazarı ilçesi Pelitçik Mahallesi ve Sisdağı yoluna kar temizleme makineleriyle müdahale etti.

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        Ekiplerin çalışmalarıyla kapanan yollar kısa sürede ulaşıma açılırken karda mahsur kalan bir aracın içindeki vatandaşlar da kurtarıldı. Belediye ekipleri, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarımıza hızla başladık. Ekiplerimiz, kış koşullarında meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için 24 saat esasına dayalı olarak çalışmaktadır. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde, iş makinelerimizle yolların güvenli hale getirilmesi için yoğun bir çaba sarf ediyoruz” denildi.

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        #trabzon
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