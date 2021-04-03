Trabzon'da

AA

İlçe Belediye Başkanı Rahmi Üstün, AA muhabirine, Sürmene Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından "Sürmene pidesi"ne coğrafi işaret belgesi alınması için başlatılan çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Belediyenin girişimleri ve destekleriyle yürütülen çalışmanın ardından pidenin Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendiğini belirten Üstün, "3 yıllık çalışma sonucunda Sürmene pidesinde coğrafi işaret almış olduk." dedi.

Üstün, "Artık insanlar ne yediklerini bilecek" ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"İnsanlar pidemizin içerisinde ne olduğunu, ne kadar sürede pişirildiğini, hangi malzemelerin kullanıldığını görecek. Çünkü coğrafi işaret belgesi bunu gerektiriyor. 2017'de Sürmene bıçağımızın coğrafi işaret belgesini de almıştık. Pidemizle birlikte bölgemize gelen yerli ve yabancı turistlere daha kaliteli ürünler, hizmetler vereceğiz. Bıçaklarımızı hediye edip, pidemizden ikram edeceğiz."