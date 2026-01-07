Habertürk
Habertürk
        Trabzon'da toprak kayması: 6 katlı bina tahliye edildi | Son dakika haberleri

        Trabzon'da toprak kayması: 6 katlı bina tahliye edildi

        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 6 katlı bina tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 03:39 Güncelleme: 07.01.2026 - 03:42
        Trabzon'da toprak kayması: 6 katlı bina tahliye edildi
        Vakfıkebir ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, 6 katlı apartmanın giriş katına ulaştı.

        Kaya parçaları ve toprak nedeniyle binanın bazı kısımlarında hasar oluştu. AA'nın haberine göre; heyelanı fark eden vatandaşlar, binayı boşalttı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanda yaşayan vatandaşlar, heyelan nedeniyle oluşabilecek risklere karşı geçici olarak binadan tahliye edildi.

