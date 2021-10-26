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Haberler Gündem 3. Sayfa Trabzon'daki kundaklama iddiasına ilişkin açıklama - Haberler
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Trabzon Valiliği'nden Gökçe Erhan'ın evinin yanmasına ilişkin açıklama

Trabzon Valiliğinden, Sürmene ilçesinde Gökçe Erhan'ın evinin yanması olayına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada kundaklama iddiasına değinilerek, "Jandarma olay yeri inceleme timinin topladığı deliller çerçevesinde soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir" denildi

Trabzon'daki kundaklama iddiasına ilişkin açıklama - Haberler
DHA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sürmene ilçesine bağlı Çamburnu Mahallesi Gökçesu mevkisinde 23 Ekim Cumartesi günü saat 19.55'te alınan ev yangını ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin olay yerine yönlendirildiğini, Gökçe Erhan'a ait iki katlı evin itfaiyenin tüm müdahalesine rağmen yandığını ve kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Söz konusu yangınla ilgili araştırma yapmak üzere jandarma tarafından görevlendirilen asayiş ve olay yeri inceleme timlerinin ilk incelemesinde, yangının başladığı sırada ev sahibi Gökçe Erhan'ın evde bulunduğunun tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gökçe Erhan jandarmaya verdiği ilk ifadesinde, yangının evin arkasındaki baca kısmından küçük çaplı başladığını, evdeki bilgisayarlarını tahliye ederken yangının büyüdüğünü, kendisinin şüphelendiği veya şikayetçi olduğu kişi veya kişilerin bulunmadığını beyan etmiştir. Jandarma olay yeri inceleme timinin topladığı deliller çerçevesinde soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir."

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