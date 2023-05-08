Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçının ardından



Fatih TURAN/TRABZON,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 33´üncü haftasında Trabzonspor sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ve MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Gökhan Geylani basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Karşılaşmaya biraz endişeli başladıklarını dile getiren Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Sözlerime oyuncuları kutlayarak başlamak istiyorum. İlk yarıya baktığımızda sanki maça biraz endişeli başladık. Göstermek istediğimiz şeyleri pek fazla gösteremedik. Kırmızı kart sonrası işler bizim lehimize gelişmeye başladı. İşimiz kolaylaştı diyebilirim ama kazanmak kolay olmayacaktı. Bugün de böyle oldu. 2-0'dan sonra bizim için bitmiş bir maçtı aslında. Sakatlık yaşamış oyuncularımızın oynayabildiği bir maç oldu. Serkan uzun bir sakatlık yaşamıştı. Tekrar bizimle olduğu için çok mutluyuz" dedi.

"SKORDAN MEMNUNUM AMA FUTBOLDAN DEĞİLİM"

Takımdaki teknik direktör değişimleri ve sakatlıklarla ilgili gelen soru üzerine Nenad Bjelica, "Kanat oyuncularıyla ilgili bir sıkıntı yaşadığımızı söyleyebilirim. Çünkü sakatlık geçiren oyuncuların bu bölgeden olduğunu görebiliriz. Visca aramıza yeni döndü ama 90 dakikayı çıkarabilecek durumda değil. 3-5-2 sistemini bu maçta tercih ettik. En sevdiğim sistem ama takımın ihtiyacına yönelik oynadık. Her antrenör yeni geldiğinde, takıma yeni bir şey katmaya çalışır. Maçın 60'ıncı dakikasına baktığınızda biraz yorulan bir takım görmüştük. Kimseye bir eleştiri amacım yok. Maça hazırlık aşamalarında bizim de biraz seviyeyi yükseltmemiz gerekiyor. 2 ayda oyuncuların 4 antrenör değiştirdiğini görüyorsunuz. Mental olarak hiçbir oyuncu için kolay değil. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü antrenöre alışmaya çalışıyor; benim çalışan oyuncuların, neler ve nasıl istediğimi görebildikleri görebiliyorum. Skordan memnunum ama oynanan futboldan tabi ki memnun değilim. Bundan çok daha iyisini yapabiliriz" diye konuştu.

GEYLANİ: KIRMIZI KART BİRAZ PLANLARI BOZDUMücadelenin 10'uncu dakikasında gördükleri kırmızı kartın planlarını bozduğuna dikkat çeken MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Gökhan Geylani, "Trabzonspor'un şimdiye kadar oynadığı formatın dışında üçlü savunma ile oynaması savunma arkasında bize ciddi boşluklar oluşturacağını düşünmüştük. Oyunun bu anlamdaki akıcılığı bizim için daha iyi olacaktı. Müsabakayı 90 dakika 10 kişi oynadık. Kırmızı kart biraz planları bozdu. 10 kişi kaldıktan sonra savunmayı biraz daha derinde yapıp, direk hücumlarla sonuca gitmeye çalıştık. Bir kaç tane pozisyon ürettik ama çok derinde kaldığımız için rakip kale ile aramızdaki mesafe fazla uzadı ve çok fazla muvaffak olamadık. 4 gün önce Başakşehir maçı bugün de Trabzonspor deplasmanına rağmen oyuncularımız iyi bir direnç gösterdiler. Koşu mesafelerine baktığımızda çok yüksek değerler çıkacaktır. Bence ellerinden geleni yaptılar" ifadelerini kullandı.

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Nenad Bjelica'nın açıklamaları

Gökhan Geylani'nin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2023-05-08 23:14:36



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