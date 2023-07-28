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        Sürmene'de kayığı boş bulunan balıkçı aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 16:09
        Sürmene'de kayığı boş bulunan balıkçı aranıyor

        Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Sürmene ilçesinde denizde kayığı boş halde bulunan amatör balıkçı İsmail Karaahmetoğlu (24) için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Karaahmetoğlu´nun en son sosyal medyasından 'bakalım demirle kaç saniyede suyun dibine gideceğiz' yazılı not paylaştığı belirlendi.

        Olay, sabah saatlerinde Sürmene Limanı´nda meydana geldi. İlçede yaşayan amatör balıkçı İsmail Karaahmetoğlu´nun, akrabasına ait kayıkla açıldığı denizde sosyal medya üzerinden video çekerek, `buraya kadarmış, herkes hakkını helal etsin, bakalım demirle kaç saniyede suyun dibine gideceğiz" yazılı not paylaştığını fark eden ailesi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine limana gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından Karaahmetoğlu´nun kayıkla denize açıldığını tespit etti.

        Bölgede arama kurtarma çalışması başlatan AFAD, Sürmene Arama-Kurtarma Derneği (SÜR-AK) ekipleri, açıldığı denizde kayığa ulaştı. Boş kayık kıyıya çekilirken, Karaahmetoğlu için arama çalışması başlatıldı. Aramalarda kayıp gence dair biz ize ulaşamayan ekipler, denizdeki olumsuz hava şartları nedeni ile çalışmaların ara verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim SARIKOÇ

        2023-07-28 16:08:44

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