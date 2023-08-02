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        Kayığı boş bulunan balıkçı 6'ncı günde 54 kişilik ekiple aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:41
        Kayığı boş bulunan balıkçı 6'ncı günde 54 kişilik ekiple aranıyor

        Salim SARIKOÇ/ SÜRMENE (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Sürmene ilçesinde denizde kayığı boş bulunan amatör balıkçı İsmail Karaahmetoğlu (24) için başlatılan arama-kurtarma çalışması 54 kişilik ekiple devam ederken, 6'ncı günde de bir ize rastlanamadı.

        Olay, 28 Temmuz´da Sürmene Limanı'nda meydana geldi. İlçede yaşayan amatör balıkçı İsmail Karaahmetoğlu'nun, akrabasına ait kayıkla açıldığı denizde sosyal medya üzerinden video çekerek, "Buraya kadarmış, herkes hakkını helal etsin, bakalım demirle kaç saniyede suyun dibine gideceğiz" yazılı not paylaştığını fark eden ailesi, durumu polise bildirdi. Karaahmetoğlu'nun kayıkla denize açıldığının güvenlik kameraları ile tespit edilmesi sonrası denizde arama çalışması başlatıldı. AFAD ve Sürmene Arama-Kurtarma Derneği (SÜR-AK) ekiplerinin bölgede yaptığı aramalarda, Karahmetoğlu'nun kayığı denizde boş bulundu.

        BİR İZE RASTLANMADI

        Kayığı kıyıya çekilen balıkçıyı arama çalışmaları 6´ncı güne girerken, kapsam genişletildi. Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıç timi, helikopter ve polis takviyesiyle aramalar devam ederken, Sakarya ve Trabzon AFAD ekipleri de çalışmalara dahil oldu. Kayıp balıkçıyı arama çalışmalarına, Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi havadan denizi taramak için dron ile destek verirken, uzaktan kumandalı sistemle çalıştırılan ROV (su altı görüntüleme cihazı) ve helikopterle hava destekli yapılan aramalar da devam ediyor.

        4 kurbağa adam, 4 gemi adamı, 12 AFAD personeli, 29 sahil güvenlik personeli, Kayseri robotik firmasından gelen 3 kişilik ekip ve KTÜ´den katılan 2 uzmanla toplam 54 kişilik bir ekiple arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda 9 araç, 2 dron, 6 bot ve 4 su altı görüntüleme cihazı kullanılırken, aramaların 6´ncı gününde de kayıp balıkçıdan bir ize rastlanılamadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim SARIKOÇ

        2023-08-02 16:40:03

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