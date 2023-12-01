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        Denizde kaybolan 2 liselinin cansız bedenlerine ulaşıldı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:28
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        Denizde kaybolan 2 liselinin cansız bedenlerine ulaşıldı (3)
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        EMİRBERKE'NİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Trabzon'da limanda cep telefonuyla görüntü çekerken fırtına kaynaklı dalgaların sürüklediği denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz'ın ardından Emir Berke Aşık'ın da kaybolduğu noktaya yakın mesafede cansız bedenine ulaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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