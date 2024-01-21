Trabzonspor - Galatasaray: 1-5

STAT:Papara Park

HAKEMLER: Abdülkadir Bitigen, Erdem Bayık, Mustafa Savranlar.

TRABZONSPOR: Uğurcan - Hüseyin, Baniya (Dk. 46 Mehmet Can), Benkovic (Dk. 64 Bakasetas), Eren, Berat, Mendy, Visca, Bardhi (Dk. 79 Umut), Fountas (Dk. 84 Gökhan), Enis Destan

GALATASARAY: Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı (Dk. 45 Sanchez), Kaan Ayhan (Dk. 77 Tete), Torreira (Dk. 77 Ndombele), Kerem Demirbay (Dk. 76 Berkay), Barış Alper Yılmaz, Mertens (Dk. 82 Icardi), Kerem Aktürkoğlu, Zaha

GOLLER: Dk. 79 Enis (Trabzonspor) - Dk.13 ve Dk. 61 Zaha, Dk. 64 Kaan, Dk. 80 ve Dk. 90+5 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Baniya (Trabzonspor)- Torreira, Abdülkerim, Nelsson, Barış (Galatasaray)

Süper Lig'de 21'inci hafta karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Galatasaray bu galibiyetle puanını 54'e yükselterek, zirve yarışındaki yakın rakibi Fenerbahçe ile puanını eşitledi. Trabzonspor ise aldığı mağlubiyetle 37 puanda kaldı.

6'ncı dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza alanına doğru sokulan Zaha'nın yerden sert şutunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.

13'üncü dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanada uzun gönderilen pasla buluşan Barış'ın çizgiden çevirdiği topa Zaha yatarak vurdu; yere de çarpan top, Uğurcan'ın yanından filelere gitti: 0-1.

30'uncu dakikada sağ kanattan hızla çıkan Boey'in ortasında topla buluşan Zaha, ceza alanı içinden sert vurdu; top savunmaya çarparak direk dibinden kornere çıktı.

33'üncü dakikada Hüseyin'in kafasından seken topla buluşan Kaan Ayhan'ın ceza alanına ortasına Barış uzanarak kafa koydu; top üst direğe çarparak auta gitti.

39'uncu dakikada sağ kanattan ilerleyen Bardhi'nin ceza alanı içine yerden ara pasında Fountas dokundu; öne çıkan Muslera topu çelerek tehlikeyi önledi, topu savunma uzaklaştırdı.

45+3'üncü dakikada hücuma kalkmak isteyen ev sahibi ekipten Berat'ın ayağından topu alan Mertens'in ceza sahasına girerek sert vurdu, kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

61'inci dakikada konuk ekip farkı 2'ye yükseltti. Kerem Demirbay'ın yerden pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Zaha'nın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla gitti: 0-2.

64'üncü dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Hızlı gelişen Galatasaray atağında Wilfried Zaha, geriden gelen Kaan Ayhan'ın önüne topu bıraktı. Kaan Ayhan'ın ceza alanı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-3.

79'uncu dakikada Trabzonspor farkı 2'ye indirdi. Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza alanı içinde topla buluşan Enis Destan'ın plasesinde meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.

80'inci dakikada konuk ekip, farkı tekrardan 3'e yükseltti. Ndombele'nin pasında, ceza alanı sol çaprazında buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda direğe çarpan top filelerle buluştu: 1-4.

90'ıncı dakikada Tete'nin ceza alanı içinde pasıyla buluşan Zaha'nın düzgün vuruşunda savunmadan da seken top ağlara gitti. VAR incelemesi sonucu hakem Abdülkadir Bitigen, pozisyon öncesi Barış'ın Mehmet Can'a faul yaptığını tespit ederek golü iptal etti.

90+5'inci dakikada Icardi'nin pasında ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Tete, pasını bekletmeden Kerem Aktürokoğlu'na verdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-5.

Karşılaşma Galatasaray'ın 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

AVCI'DAN 1 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Antalyaspor karşılaşmanın 11'ine göre 1 değişiklikle sahaya çıktı. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, savunmada Mehmet Can Aydın'ın yerine Hüseyin Türkmen'e görev verdi. Hüseyin Türkmen bu değişiklikle bu sezon ilk kez ilk 11'de forma şansı buldu.

TRABZONSPOR'DA 7 EKSİK

Hafta içi Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un kadro dışı bırakıldığı Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları süren Orsic ile Denswil bugünkü maçta forma giyemedi.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Konuk ekip Galatasaray'da geçirdiği ameliyat sonrasında tedavisi süren Sergio Oliveira, Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu ile Angelino kadroda yer almadı. Sarı-kırmızılı takımda en son oynanan Kayserispor maçı 11'ine göre; Tete, Halil İbrahim Dervişoğlu ve Ndombele yedek kulübesinde maça başladı. Kerem Aktüroğlu, Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan ise 11'de yer buldu. Sarı kırmızılılarda oynayıp oynamayacağı merakla beklenen oyuncular Icardi ve Sanchez ise maça yedek kulübesinde başlayıp, ikinci yarı forma şansı buldu.

BORDO MAVİLİLERDEN MAÇA İLGİ

Trabzonspor taraftarları maça ilgi göstererek, Papara Park'ta tribünleri doldurdu. Bordo mavili taraftarlar, tribüne; "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankart astı. Ev sahibi ekip, bordo mavili bayrakları dalgalandırarak takımlarına destek oldu.

SARI KIRMIZI TARAFTARLAR TRİBÜNDE

İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, kulüplerin talebi doğrultusunda tribüne alınmasına karar verilen konuk ekibin taraftarları da kendilerine ayrılan tribünü doldurdu. Yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı, misafir tribünden takımlara destek verdi.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Karşılaşma öncesinde stadyumda, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerince, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyelerine yemek verildi. Yemeğe Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Karşılıklı olarak başarı dileklerinin ardından Başkan Doğan tarafından Metin Öztürk'e günün anısına plaket de takdim edildi.

BAKASETAS YEDEK KÜLÜBESİNDE

Trabzonspor ile yollarını ayırma kararı alıp, Yunan ekibi Panathinaikos ile sözleşme imzalaması beklenen Bakasetas, Galatasaray maçına yedek kulübesinde başladı. Bakasetas, ikinci yarıda Benkovic'in yerine oyuna dahil oldu.

ABDÜLKERİM BARDAKCI MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Sarı-kırmızılı ekipte savunma hattının önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı, yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Maçın 43'üncü dakikasında yaşadığı sakatlıktan dolayı kenara gelen 29 yaşındaki futbolcu, 45'inci dakikada yerini Davinson Sanchez'e bıraktı.

Öte yandan karşılaşmayı oyundan çıktıktan sonra kulübede takip eden Abdülkerim Bardakcı, bir pozisyonda hakeme itirazdan dolayı sarı kart gördü ve ligin 22'nci haftasındaki İstanbulspor maçında cezalı duruma düştü.

AVCI'NIN TRABZONSPOR'U İÇ SAHADA İLK KEZ 5 GOL YEDİ

Öte yandan bordo-mavili ekipte ikinci dönemini yaşayan tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı, iç sahada ilk kez bir maçta kalesinde 5 gol gördü. Ayrıca Galatasaray, lig tarihinde Trabzonspor'a konuk olduğu bir müsabakada ilk kez 5 gol kaydetti.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Fatih TURAN

2024-01-21 21:20:11