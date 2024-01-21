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        Galatasaray, Trabzon'da zirveyle puan farkını kapadı

        Trendyol Süper Ligi'nin 21. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 yenen Galatasaray, Trabzon'da zirveyle puan farkını kapadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 21:22 Güncelleme: 21.01.2024 - 21:22
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        Galatasaray, Trabzon'da zirveyle puan farkını kapadı
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        Trendyol Süper Ligi'nin 21. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 yenen Galatasaray, Trabzon'da zirveyle puan farkını kapadı.

        Papara Park'ta oynanan karşılaşmada 13 ve 61. dakikada Zaha, 64. dakikada Kaan Ayhan, 80 ve 90+5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle karşılaşmadan 5-1'lik farklı galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 54'e yükselterek Fenerbahçe ile puan farkını eşitledi.

        Haftaya 2 puan Fenerbahçe'nin gerisinde giren sarı-kırmızılılar, rakibinin Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak 2 puan yitirmesini iyi değerlendirerek şampiyonluk yarışında önemli bir virajı döndü.

        Sarı-kırmızılılar, haftayı 54 puanla 2. sırada tamamladı.

        Galatasaray'da forvet yokluğunda santrfor olarak sahaya çıkan Zaha, takımının galibiyetinde attığı 2 gol ve 1 asistle önemli rol oynadı. Kerem Aktürkoğlu da 2 golle takımına katkı sağladı.

        - Trabzonspor, 6 hafta sonra kaybetti

        Trabzonspor ise ligde 6 hafta sonra mağlup oldu.

        Karadeniz ekibi, 37 puanla 3. sıradaki yerini korurken 2 puan gerisindeki Beşiktaş ile arasındaki puan farkını açma şansını değerlendiremedi.

        - Bakasetas, veda etti

        Trabzonspor'dan Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer olması beklenen Bakasetas da maç sonunda taraftarlara veda etti.

        Maçın ikinci yarısında oyuna giren Bakasetas, karşılaşmanın bitiminde tribünlere doğru tek tek el sallayarak taraftara veda etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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