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        Abdülkadir Ömür, Ada'ya gitti

         Trabzonspor´da bir süre önce kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür, İngiliz ekibi Hull City´e transfer oluyor. Transferini tamamlamak için İngiltere´ye giden oyuncunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Ada ekibine imza atacağı kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 10:01 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:05
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        Abdülkadir Ömür, Ada'ya gitti
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         Trabzonspor´da bir süre önce kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür, İngiliz ekibi Hull City´e transfer oluyor. Transferini tamamlamak için İngiltere´ye giden oyuncunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Ada ekibine imza atacağı kaydedildi.

        Trabzonspor´da geçtiğimiz haftalarda kadro dışı kalan ve antrenmanlarını takımdan ayrı sürdüren Abdülkadir Ömür, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City´e transfer olacağı öğrenildi. Her iki kulüp yetkililerinin transferle ilgili prensipte anlaşmaya vardığı, oyuncunun bonservis ücreti ile bir sonraki satıştan talep edilecek pay üzerine görüşmelerin ise sürdüğü belirtildi.

        Trabzon´dan ayrıldığı ifade edilen 24 yaşındaki oyuncunun bugün sağlık kontrolünün ardından İngiliz ekibine imza atması bekleniyor.

        Trabzonspor formasıyla bugüne kadar 211 resmi maça çıkan Abdülkadir Ömür, bu maçlarda 25 gol ve 36 asistlik bir performans sergilemişti.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - NURGÜL GÜNAYDIN

        2024-01-30 10:01:06

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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