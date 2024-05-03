Servis kiralayan üniversitelileri darbeden dolmuşçular, 3 ay önce de öğrencilerin midibüsünü durdurmuş (3)
ÜNİVERSİTELİLEREÜCRETSİZ ULAŞIM İMKANITrabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Sürmene ilçesinde kiraladıkları okul servis aracı ilçede hat üzerinde çalışan minibüs şoförleri tarafından durdurulup, darbedilen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencilerine ücretsiz ulaşım desteği vereceklerini duyurdu.
ÜNİVERSİTELİLEREÜCRETSİZ ULAŞIM İMKANI
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Sürmene ilçesinde kiraladıkları okul servis aracı ilçede hat üzerinde çalışan minibüs şoförleri tarafından durdurulup, darbedilen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencilerine ücretsiz ulaşım desteği vereceklerini duyurdu.
Başkan Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'un öğrenci dostu kent olduğunu belirterek, ‘vahim’ olarak nitelendirdiği olayın hiçbir haklı sebebinin olmayacağını söyledi. Genç, “Şehirdeki öğrencilerimizin hepsi bizlere emanettir. Bu kardeşlerimizin haklarını korumak bizim görevimizdir. Yaşanan olayla ilgili çok üzüntülüyüz. Tekrarının yaşanmaması adına tüm tedbirleri aldık. Olayın takipçisi olacağız. Bu konuda gerekli adımları atmaktan geri durmayacağız. Öğrencilerimizin güvenliği ve refahı konusunda en üst düzeyde hassasiyet gösteriyoruz. Şehrimizin geleceğini şekillendirecek olan gençlerimizin huzur içinde eğitim alabilmesi için çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam edecek. Güvenlik tedbirlerinin yanı sıra gençlerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve onlara yardımcı olmak için sürekli olarak çaba gösteriyoruz. Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Muammer Dereli yerleşkesindeki öğrencilerimizi, ücretsiz taşıyacağız. Ayrıca Sürmene otobüs hattımızı Çamburnu’na kadar uzatıp, o bölgede yaşayan tüm öğrencilerimize ulaşım kolaylığı sağlayacağız" dedi.
SÜRMENE ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI’NDAN AÇIKLAMA
Sürmene Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından da yaşananlara ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Yaşananlara en çok Sürmene şoför esnafının üzüldüğü belirtilen açıklamada “İlçemizde bulunan KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yaşamış olduğu olay hepimizi üzmüştür. Bu öğrenciler bizim de evladımız ve ülkemizin geleceğinin teminatıdır. Bu güne kadar öğrencilerimizin mağdur olmamaları için Sürmene Şoför esnafı olarak birçok uygulamayı hayata geçirdik. Öğrencilerimizin okula kolay ulaşımı için her gün saat 07:00 ‘ de Trabzon Merkeze ve KTÜ kampüsüne 3 boş araç göndermekteyiz. Üniversite öğrencilerimize indirimli tarife uygulayan nadir ilçelerden biriyiz. Okul çıkış saatlerinde öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına; normalde hat güzergahının dışında bulunan okullarından alınmalarını sağlamaktayız. Yine öğrencilerimizin ulaşımında sıkıntı yaşamaması adına durak görevlimize her an ulaşmalarına imkan sağladık. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda; Sürmene şoför esnafı bugüne kadar her zaman öğrencilerimize ulaşım kolaylığı sağlamak adına yeri geldiğinde kendinden de fedakarlık yaparak çalışmıştır. Yaşanan son olay en çok Sürmene şoför esnafını üzmüştür” denildi.
UYARI AMACIYLA KONUŞMAK İSTENİLMİŞ
Yaşananların uyarı amacıyla servis şoförüyle şoför esnafı arasında başlayan konuşma olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Defalarca uyarılmasına ve sözlü yasal girişimlere rağmen güzergah dışı çalışma izni olmayan servis aracı ısrarla öğrencileri taşımaya devam etmiş ve yaşanan son olaya gelinmiştir. Bu olayda tamamen uyarı amacıyla servis şoförüyle şoför esnafımız arasında başlayan konuşma, 2 öğrencinin müdahalesiyle tartışmaya dönüşmüş ve kamuoyuna yansıyan üzücü olay yaşanmıştır. Sürmene şoför esnafı olarak 2 öğrencimizin karıştığı bir olayı elbette ki tüm öğrencilerimize mal etmiyoruz ve onların mağdur olmaması adına hizmete devam edeceğiz. Bu tür olayların yaşanmaması adına da yetkili kurumları göreve davet ediyoruz”
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