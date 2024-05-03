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        Trabzonspor, Samsunspor maçına hazır

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:26 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:26
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        Trabzonspor, Samsunspor maçına hazır
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular teknik ısınma gerçekleştirdi.

        Oyuncular, daha sonra taktiksel ağırlıklı çalışmayla antrenmanı tamamladı.

        Bordo-mavili takım, kara yolu ile Samsun'a hareket etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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