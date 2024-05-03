Servis kiralayan üniversitelileri darbeden dolmuşçular, 3 ay önce de öğrencilerin midibüsünü durdurmuş (2)

ÜNİVERSİTELİLERO ANLARI ANLATTI

Trabzon'un Sürmene ilçesinde kiraladıkları okul servis aracı, ilçede hat üzerinde çalışan minibüs şoförleri tarafından durdurulup, darbedilen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencileri, yaşadıklarını anlattı.

‘KAŞIM AÇILDI, GÖZLÜĞÜM KIRILDI’

Olayda yüzüne aldığı yumruk darbesi sonucu gözaltlarında şişlik ve morluklar oluşan 1’inci sınıf öğrencisi Emir Eken (19), “Özel olarak tuttuğumuz minibüs Sürmene dönüşünde diğer Sürmene dolmuşçuları tarafından önü kesildi, sürücümüz alıkonuldu. Bu şekilde araçtan indik, şoförümüzü alıp olay yerinden ayrılmak istedik ama izin vermediler. Üzerimize yürüdüler; küfürler, hakaretlerde bulundular. Ondan sonra arbede yaşandı. Karşı tarafı tutarken tartışma çıktı. Arkadaşlara küfür ve hakaret ettiler. Arkadaşlar o sürücüleri tutarken bir anda orada saldırı başladı. Zaten ilk yumruğu ben yedim. Amaçları başta saldırmaktı. Bir sebep aramıyorlardı bunun için. Kaşım açıldı, gözlüğüm kırıldı. Kafamın arkası gözümün altlarından darbe aldım. Bu ilk değil umarım son olur” dedi.

‘ARKADAŞLARIMIZ KORKU İÇİNDE’ 4’üncü sınıf öğrencisi Furkan Erinç (24) de çok korktuklarını belirterek, “Öncelikle yaşamış olduğumuz hadislerden dolayı tüm arkadaşlarımız korku içinde. Hiçbir şekilde can güvenliğimiz olmadığını düşünmekteyiz. Bizler sadece eğitim ve öğretim görevini yerine getirmekte olan öğrencileri, geleceğin kaptan adaylarıyız. Kendi tuttuğumuz okul servisinin önünün kesilmesi gerçekten bizi korku içinde bıraktı. Böyle şehir merkezinde bu şekilde şehir magandalığı yapılması özellikle arkadaşlarımızın tartaklanması, yaralanması bizi son derece üzdü. Hiçbir arkadaşımız şu anda Sürmene'de bulunan okulumuza gitmek istemiyor. Arkadaşlarımızın temennisi, bu olayların son bulması ve güvenliklerinin sağlanmasıdır” diye konuştu.