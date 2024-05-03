Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Servis kiralayan üniversitelileri darbeden dolmuşçular, 3 ay önce de öğrencilerin midibüsünü durdurmuş (2)

        ÜNİVERSİTELİLERO ANLARI ANLATTITrabzon'un Sürmene ilçesinde kiraladıkları okul servis aracı, ilçede hat üzerinde çalışan minibüs şoförleri tarafından durdurulup, darbedilen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencileri, yaşadıklarını anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 16:15 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Servis kiralayan üniversitelileri darbeden dolmuşçular, 3 ay önce de öğrencilerin midibüsünü durdurmuş (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÜNİVERSİTELİLERO ANLARI ANLATTI

        Trabzon'un Sürmene ilçesinde kiraladıkları okul servis aracı, ilçede hat üzerinde çalışan minibüs şoförleri tarafından durdurulup, darbedilen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencileri, yaşadıklarını anlattı.

        ‘KAŞIM AÇILDI, GÖZLÜĞÜM KIRILDI’

        Olayda yüzüne aldığı yumruk darbesi sonucu gözaltlarında şişlik ve morluklar oluşan 1’inci sınıf öğrencisi Emir Eken (19), “Özel olarak tuttuğumuz minibüs Sürmene dönüşünde diğer Sürmene dolmuşçuları tarafından önü kesildi, sürücümüz alıkonuldu. Bu şekilde araçtan indik, şoförümüzü alıp olay yerinden ayrılmak istedik ama izin vermediler. Üzerimize yürüdüler; küfürler, hakaretlerde bulundular. Ondan sonra arbede yaşandı. Karşı tarafı tutarken tartışma çıktı. Arkadaşlara küfür ve hakaret ettiler. Arkadaşlar o sürücüleri tutarken bir anda orada saldırı başladı. Zaten ilk yumruğu ben yedim. Amaçları başta saldırmaktı. Bir sebep aramıyorlardı bunun için. Kaşım açıldı, gözlüğüm kırıldı. Kafamın arkası gözümün altlarından darbe aldım. Bu ilk değil umarım son olur” dedi.

        ‘ARKADAŞLARIMIZ KORKU İÇİNDE’

        4’üncü sınıf öğrencisi Furkan Erinç (24) de çok korktuklarını belirterek, “Öncelikle yaşamış olduğumuz hadislerden dolayı tüm arkadaşlarımız korku içinde. Hiçbir şekilde can güvenliğimiz olmadığını düşünmekteyiz. Bizler sadece eğitim ve öğretim görevini yerine getirmekte olan öğrencileri, geleceğin kaptan adaylarıyız. Kendi tuttuğumuz okul servisinin önünün kesilmesi gerçekten bizi korku içinde bıraktı. Böyle şehir merkezinde bu şekilde şehir magandalığı yapılması özellikle arkadaşlarımızın tartaklanması, yaralanması bizi son derece üzdü. Hiçbir arkadaşımız şu anda Sürmene'de bulunan okulumuza gitmek istemiyor. Arkadaşlarımızın temennisi, bu olayların son bulması ve güvenliklerinin sağlanmasıdır” diye konuştu.

        ‘ARTIK ORAYA GİTMEK İSTEMİYORUZ’

        Yaşananlar sonrası derslerini fakülteleri dışında sahil yerleşkesinde yapmak durumunda kaldıklarını anlatan Erinç, “Kimse şu anda can güvenliğinden emin değil. Aynı şekilde başta kendi ailem olmak üzere tüm arkadaşlarımızın ailesi kesinlikle Sürmene'de bulunan okulumuza devam etmemizi istemiyor. O yüzden bugün derslerimizi sahil yerleşkesinde yaptık. Bizim isteğimiz ulaşım güvenliğimizin sağlanması. Aslında temel ana isteğimiz ise Sürmene'de bulunan simülasyonumuzun ve okulumuzun ana kampüste kanununu yerleşkesinde uygun görülen bir yere taşınmasıdır. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Artık oraya gitmek istemiyoruz. Sürmene’de bulunmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor
        CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Green Card başvuru sonuçları yarın açıklanıyor
        Green Card başvuru sonuçları yarın açıklanıyor
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Seyahat acentesi temsilcileri Trabzon'da bir araya geldi
        Seyahat acentesi temsilcileri Trabzon'da bir araya geldi
        Trabzonspor, Samsunspor maçına hazır
        Trabzonspor, Samsunspor maçına hazır
        Trabzon'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını...
        Trabzon'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını...
        Trabzonspor Genel Saymanı Karaman: Hedefimiz hem sahada, hem de kasada şamp...
        Trabzonspor Genel Saymanı Karaman: Hedefimiz hem sahada, hem de kasada şamp...
        Trabzon'da oryantiring yarışması düzenlenecek
        Trabzon'da oryantiring yarışması düzenlenecek
        Trabzon'da "TÜBİTAK 4006 B Bilim Fuarı" açıldı
        Trabzon'da "TÜBİTAK 4006 B Bilim Fuarı" açıldı