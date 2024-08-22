Trabzon'un ilk karavan fuarına horonlu açılış

TRABZON’daİpek Yolu Fuar Alanı'nda 'Kamp Karavan, Tiny House Fuarı', mehteran ekibinin gösterisi ve kemençeler eşliğinde oynanan horonlarla açıldı. Kentte ilk kez açılan fuara, karavan ve kamp tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

Karadeniz'in kültür ve turizm şehri Trabzon'da sahil yolu üzerindeki İpek Yolu Fuar Alanı'nda 'Kamp Karavan, Tiny House Fuarı' düzenlendi. Açılışa, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Trabzon Ticaret Odası Başkanı Erkut Çelebi, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ve Mercan Fuarcılık sahibi Abdullah Mercan katıldı. Kentte ilk kez düzenlenen fuar, mehteran ekibinin gösterisi ve kemençeler eşliğinde oynanan horonlarla açıldı.

TINY HOUSE'LARA YOĞUN İLGİ Turizmin cazibe merkezlerinden Trabzon'da yaylalardaki yapılaşmanın önüne geçilmesi, artan inşaat maliyetleri, özellikle gurbetçilerin ve yabancı turistlerin 'tiny house'lara ilgisinin artmasına neden oldu. Tatile çıkma planları yapan ve ekonomik şartlar nedeniyle tatilini erteleyenler, fuardaki son trend karavanları ve tiny house modellerini yakından inceleme fırsatı buldu. Türkiye'nin çeşitli illerinden getirilen karavan ve 'tiny house'lar, ziyaretçiler tarafından beğenildi. 25 Ağustos'a kadar açık olacak fuarda; ekonomik fiyatlardaki 'tiny house'lara yoğun talep olduğu gözlendi.