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        Trabzon'un ilk karavan fuarına horonlu açılış

        TRABZON'daİpek Yolu Fuar Alanı'nda 'Kamp Karavan, Tiny House Fuarı', mehteran ekibinin gösterisi ve kemençeler eşliğinde oynanan horonlarla açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 11:54 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:00
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        Trabzon'un ilk karavan fuarına horonlu açılış
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        TRABZON’daİpek Yolu Fuar Alanı'nda 'Kamp Karavan, Tiny House Fuarı', mehteran ekibinin gösterisi ve kemençeler eşliğinde oynanan horonlarla açıldı. Kentte ilk kez açılan fuara, karavan ve kamp tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

        Karadeniz'in kültür ve turizm şehri Trabzon'da sahil yolu üzerindeki İpek Yolu Fuar Alanı'nda 'Kamp Karavan, Tiny House Fuarı' düzenlendi. Açılışa, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Trabzon Ticaret Odası Başkanı Erkut Çelebi, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ve Mercan Fuarcılık sahibi Abdullah Mercan katıldı. Kentte ilk kez düzenlenen fuar, mehteran ekibinin gösterisi ve kemençeler eşliğinde oynanan horonlarla açıldı.

        TINY HOUSE'LARA YOĞUN İLGİ

        Turizmin cazibe merkezlerinden Trabzon'da yaylalardaki yapılaşmanın önüne geçilmesi, artan inşaat maliyetleri, özellikle gurbetçilerin ve yabancı turistlerin 'tiny house'lara ilgisinin artmasına neden oldu. Tatile çıkma planları yapan ve ekonomik şartlar nedeniyle tatilini erteleyenler, fuardaki son trend karavanları ve tiny house modellerini yakından inceleme fırsatı buldu. Türkiye'nin çeşitli illerinden getirilen karavan ve 'tiny house'lar, ziyaretçiler tarafından beğenildi. 25 Ağustos'a kadar açık olacak fuarda; ekonomik fiyatlardaki 'tiny house'lara yoğun talep olduğu gözlendi.

        'TRABZON KONSEPTİNE UYGUN FUAR'

        Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, "Karavan, ekonomik tatil demek. Dolayısıyla bizim bölgemize uygun. Bizim insanımız denizi de seviyor, yaylayı da seviyor. Bu karavan ile her yere gitmek mümkün. Trabzon konseptine uygun bir fuar oluyor" dedi. Trabzon Ticaret Odası Başkanı Erkut Çelebi, “Karavan ve tiny house, turizm için çok önemli. Bizim bölgemizde yer imkanı sınırlı olduğundan geniş alanlarımız dağlık ve tepe; karavan ve tiny house için park alanları oluşturmalıyız. Şehrin ekonomisine katkı sunan karavan fuarı, Trabzon'a hayırlı olsun" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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