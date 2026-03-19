Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan programlarına 327 bin kişi katıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan etkinlikleri ve iftar programlarına 327 bin kişinin katıldığı bildirildi.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca koordine edilen etkinliklerin şehrin dört bir yanında ramazanın manevi atmosferini hissettirdiği belirtildi.





Programlara ilişkin bilgi verilen açıklamada, Hanife Hatun Camisi yanında kurulan Ramazan Sokağı'ndaki etkinliklere 20 bini çocuk 94 bin kişinin katıldığı vurgulandı.





Şehir merkezinde 6 noktanın yanı sıra ilçelerde kurulan iftar sofralarında yaklaşık 203 bin vatandaşın ağırladığı ifade edilen açıklamada, tekne orucu etkinliklerine de yaklaşık 30 bin çocuğun katıldığı kaydedildi.





Ramazanda 18 ilçeyi dolaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in hem ilçelerdeki çalışmaları incelediği hem de vatandaşlarla buluşarak talep ve önerileri dinlediği aktarıldı.





Başkan Genç'in, hasta, yaşlı ve engelli bireylerin yanı sıra 13 gazi ve 26 şehit ailesinin bulunduğu 95 haneye de ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.





Büyükşehir Belediyesince Suriye'nin Halep şehrinde 12 bin 500, Azez'de 1400, Gazze'de 2 bin, Somali'de bin, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 350, Batum'da ise 500 kişilik iftar sofraları kurulduğuna işaret edilen açıklamada, Genç'in Halep'in Eşrefiye Mahallesi'ndeki iftar sofrasında Suriyeli savaş mağdurlarıyla oruç açtığı da vurgulandı.





Açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan mübarek ramazanı şehrimizde birlik, beraberlik, dayanışma ve huzur içerisinde dolu dolu yaşadık. Ramazan boyunca gerek şehrimizde gerekse farklı coğrafyalarda kurduğumuz gönül sofralarında kardeşliğimizi pekiştirdik, paylaştıkça çoğalan bereketin en güzel örneklerine şahitlik ettik. Düzenlediğimiz etkinliklerle hem geleneklerimizi yaşattık hem de özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin ramazanın manevi iklimini hissetmelerine vesile olduk. Şimdi ise birlik ve beraberliğimizi taçlandıran Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Kıymetli hemşehrilerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz."

