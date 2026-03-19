Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.





Kaya, mesajında, bayramların birlik, beraberlik, sevgi ve dayanışma duygularının yoğun olarak yaşandığı özel zamanlar olduğunu belirtti.





Ramazanın bütün güzelliklerini, manevi huzur ve iklimini Ortahisar'da hep birlikte yaşadıklarını ve yaşattıklarını vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:





"Kent lokantalarımızda ve mahallelerimizde kurduğumuz iftar sofralarında vatandaşlarımızla birlikte iftar yaptık, aynı sofrayı paylaştık, ekmeğimizi bölüştük, dayanışmamızı büyüttük. Ramazanda sergilediğimiz bu birlik ve dayanışma ruhu hepimizi çok mutlu etti, geleceğe umutla bakmamızı sağladı. Gelecek ramazanda da aynı duygularla bir arada olmayı, siz değerli hemşerilerimle aynı güzellikleri tekrar yaşamayı diliyorum. Bizleri bir araya getiren, dargınlıkları unutturup gönüllerimizi sevgiyle birleştiren bayramlarda kapımızı da gönlümüzü de herkese açalım. Başta yaş almış büyüklerimiz olmak üzere kimsesizleri, ihtiyaç sahiplerini, yetim ve öksüz çocuklarımızı unutmayalım, ziyaret ve hediyelerle sevindirelim. Zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirelim, birbirimize daha sıkı kenetlenelim."





Hemşehrilerini bayramın ikinci günü saat 11.00'de Ortahisar Belediyesinde düzenlenecek bayramlaşma törenine davet eden Kaya, şunları kaydetti:





"Ramazan Bayramı'nın milletçe birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmesine ve geleceğe umutla bakmamıza vesile olmasını diliyor, hemşehrilerimin, bütün vatandaşlarımızın ve İslam dünyasının bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın Ortahisar'ımıza, Trabzon'umuza, ülkemize ve bütün dünyaya sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini temenni ediyor, herkese ailesi ve sevdikleriyle birlikte, sağlık, huzur ve neşe içinde, güzel bir bayram diliyorum."



