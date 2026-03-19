        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Ramazan Bayramı'nı kutladı

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Kaya, mesajında, bayramların birlik, beraberlik, sevgi ve dayanışma duygularının yoğun olarak yaşandığı özel zamanlar olduğunu belirtti.


        Ramazanın bütün güzelliklerini, manevi huzur ve iklimini Ortahisar'da hep birlikte yaşadıklarını ve yaşattıklarını vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:


        "Kent lokantalarımızda ve mahallelerimizde kurduğumuz iftar sofralarında vatandaşlarımızla birlikte iftar yaptık, aynı sofrayı paylaştık, ekmeğimizi bölüştük, dayanışmamızı büyüttük. Ramazanda sergilediğimiz bu birlik ve dayanışma ruhu hepimizi çok mutlu etti, geleceğe umutla bakmamızı sağladı. Gelecek ramazanda da aynı duygularla bir arada olmayı, siz değerli hemşerilerimle aynı güzellikleri tekrar yaşamayı diliyorum. Bizleri bir araya getiren, dargınlıkları unutturup gönüllerimizi sevgiyle birleştiren bayramlarda kapımızı da gönlümüzü de herkese açalım. Başta yaş almış büyüklerimiz olmak üzere kimsesizleri, ihtiyaç sahiplerini, yetim ve öksüz çocuklarımızı unutmayalım, ziyaret ve hediyelerle sevindirelim. Zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirelim, birbirimize daha sıkı kenetlenelim."


        Hemşehrilerini bayramın ikinci günü saat 11.00'de Ortahisar Belediyesinde düzenlenecek bayramlaşma törenine davet eden Kaya, şunları kaydetti:


        "Ramazan Bayramı'nın milletçe birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmesine ve geleceğe umutla bakmamıza vesile olmasını diliyor, hemşehrilerimin, bütün vatandaşlarımızın ve İslam dünyasının bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın Ortahisar'ımıza, Trabzon'umuza, ülkemize ve bütün dünyaya sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini temenni ediyor, herkese ailesi ve sevdikleriyle birlikte, sağlık, huzur ve neşe içinde, güzel bir bayram diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Marmara'da 7 kent için "sarı" alarm! Bu akşam başlıyor!
        Marmara'da 7 kent için "sarı" alarm! Bu akşam başlıyor!
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Mehmet, 11 yaşındaydı... Toprak işleme makinesinde trajik son!
        Mehmet, 11 yaşındaydı... Toprak işleme makinesinde trajik son!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Ramazan Bayramı'nı kutladı
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Ramazan Bayramı'nı kutladı
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde b...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde b...
        Trabzon Valisi Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı
        Trabzon Valisi Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı
        Trabzonspor'un net borcu 4 milyar 79 milyon TL olarak açıklandı
        Trabzonspor'un net borcu 4 milyar 79 milyon TL olarak açıklandı
        Trabzonspor zirve yürüyüşünü sürdürdü
        Trabzonspor zirve yürüyüşünü sürdürdü
        Memişoğlu: Trabzon Şehir Hastanesi'nin inşaatında stabilite kusuruna rastla...
        Memişoğlu: Trabzon Şehir Hastanesi'nin inşaatında stabilite kusuruna rastla...