Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un Hayrat, Dernekpazarı ve Çaykara ilçelerinde vatandaşlarla bayramlaştı.



Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu'nu makamında ziyaret eden Uraloğlu, ilçedeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.





Bakan Uraloğlu, daha sonra beraberindeki Kaymakam Selçuk Baş ve Başkan Nuhoğlu ile Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.



Dernekpazarı Belediye Başkanı Mehmet Aşık ile makamında bir araya gelen Uraloğlu, ilçede yapımı devam eden projeleri değerlendirdi.



Uraloğlu, Vali Tahir Şahin ve Kaymakam Çağlar Ustaoğlu ile Belediye Caddesi'ndeki esnafın sorun ve taleplerini de dinledi.



Kentteki temasları kapsamında Çaykara ilçesine de ziyaret gerçekleştiren Uraloğlu, Belediye Başkanı Hanefi Tok'la makamında görüştü.



Başkan Tok, ilçedeki turizm faaliyetleri ve diğer çalışmalara ilişkin bilgi sunduğu Uraloğlu'na, kadın kooperatifi üyelerince yapılan seramik tabak hediye etti.



İstiklal Caddesi'ndeki esnafa hayırlı işler dileyen Uraloğlu, vatandaşlarla sohbet etti, bayramlarını kutladı.



İlçedeki ziyaretleri sırasında Bakan Uraloğlu'na, Kaymakam Ali Sapmaz ile AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da eşlik etti.

