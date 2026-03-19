Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da iftar programında konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İnancı, dili, ırkı her ne olursa olsun dünyada, Türkiye'den merhamet, yardım bekleyen mazlum coğrafyalara sahip çıkacağız, çok şükür çıkmaya da devam ediyoruz." dedi.



Bakan Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesince Düzköy ilçesindeki bir salonda düzenlenen iftar programında, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.



Herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Uraloğlu, "Allah nice bayramlara ve ramazanlara inşallah bizleri hep beraber nasip etsin." diye konuştu.



Zorlu günlerden geçildiğini belirten Uraloğlu, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bölgesinde bir güven adası olarak milletin destekleriyle dimdik ayakta durduğunu ve durmaya da devam edeceğinin altını çizdi.



Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada sözüne güvenilen bir lider olduğunu vurgulayarak, "Şimdi o, 'Bana sizler gibi yol ve dava arkadaşları nasip ettiği için Rabb'ime ne kadar şükretsek az.' diyor ya biz de Allah'a bize böyle bir lider nasip ettiği için ne kadar şükretsek azdır. Onunla beraber çalışıyor olmaktan, yol yürüyor olmaktan ben kendi adıma ve hemşehrilerim adına gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Trabzon'da hayata geçirilen yol projelerine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini anlattı.



Millete hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirten Bakan Uraloğlu, birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.



Uraloğlu, aralarına hiç kimsenin nifak sokmasına müsaade etmeyeceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Biz önce kendi ailemize, komşumuza, mahallemize, akrabamıza sahip çıkacağız. Biz şehrimize, ülkemize sahip çıkacağız. İnancı, dili, ırkı her ne olursa olsun dünyada, Türkiye'den merhamet, yardım bekleyen mazlum coğrafyalara sahip çıkacağız, çok şükür çıkmaya da devam ediyoruz."



Programa, Vali Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Düzköy Kaymakamı Yunus Polat, Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve diğer ilgililer katıldı.

