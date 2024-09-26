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        Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

        Trabzonspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 17:21 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:25
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        Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
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        Trabzonspor, Süper Lig’in 7’nci haftasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 7’nci haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını bu akşam saat 16.00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili futbolcular, ısınma ve dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışması ile sona erdi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Umut Bozok, Arseniy Batagov, Enis Destan, Cihan Çanak, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen katılmadı.

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