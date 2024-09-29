Trabzonspor- Konyaspor: 3-2

Öte yandan konuk ekip taraftarları için ayrılan misafir tribününde az sayıda Konyasporlu taraftar müsabakayı takip etti.

Trabzonspor taraftarları da karşılaşmaya ilgi gösterip, tribünlerin büyük bir bölümünü doldurdu. Taraftarlar ilgi gösterdiği maç boyunca takımlarına coşkuyla destek verdi.

Sakatlıkları bulunan Cihan Çanak, Stefan Savic, Umut Bozok, Enis Destan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ve Serkan Asan kadroda yer almadı. Özellikle stoper bölgesinde oynayan isimlerin sakat olmasından dolayı Mendy stoper bölgesinde maça başladı.

Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş geçen hafta 0-0 beraber biten Gaziantep FK karşılamasının ardından ilk 11’de 2 değişikliğe gitti. Cihan Çanak ve Muhammed Cham bu maçta ilk 11’de şans bulamazken onların yerine Enis Bardhi ve cezası biten Edin Visca ilk 11’de yer aldı.

42’nci dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Pedrinho sert bir vuruş yaptı. Doğrudan kaleye giden topu Uğurcan Çakır kurtardı.

9’uncu dakikada savunma arkasına sarkan Kramer topla buluşarak ceza sahası içine girdi. Kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Kramer'e, Denswil’in kayarak yaptığı müdahale ile top kornere çıktı.

6’ncı dakikada ceza sahasında topla buluşan Ozan Tufan pasını Simon Banza’ya gönderdi. Banza ceza sahası içinde topa vurdu. Bu şutu kaleci Slowik rahat bir şekilde kurtardı.

Süper Lig 7'inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

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