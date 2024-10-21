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        Olaylı derbide Fenerbahçeli 4 futbolcuya uzlaştırma, 3 takipsizlik kararı

        TRABZON Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Süper Lig'de geçen sezon Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından çıkan olaylara ilişkin sarı-lacivertli 4 futbolcu hakkında 'Basit yaralama' suçundan uzlaştırma, sahaya giren taraftarlardan kendilerini koruduğu gerekçesiyle 3 futbolcu hakkında da takipsizlik kararı çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 19:49 Güncelleme: 21.10.2024 - 20:25
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        Olaylı derbide Fenerbahçeli 4 futbolcuya uzlaştırma, 3 takipsizlik kararı
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        TRABZON Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Süper Lig'de geçen sezon Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından çıkan olaylara ilişkin sarı-lacivertli 4 futbolcu hakkında 'Basit yaralama' suçundan uzlaştırma, sahaya giren taraftarlardan kendilerini koruduğu gerekçesiyle 3 futbolcu hakkında da takipsizlik kararı çıktı.

        Süper Lig'in 30'uncu haftasında 17 Mart 2023 Pazar günü Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Papara Park Stadyumu'nda yeşil sahalarda istenmeyen olaylar yaşandı. Sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi. Sahaya inen taraftarlardan biri de eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli oyunculara doğru koştu. Olaylara polis ve özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kafile, yaklaşık 3 saat sonra stattan ayrıldı.

        TUTUKLAMA İTİRAZI SONRASI TAHLİYE

        Olaylara ait çok sayıda kamera kaydını inceleyen polis ekipleri, 13 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tüm şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden sahaya ilk giren maskeli H.Ç. ile M.H.K., K.O. ve Fenerbahçe'nin kalecisi Livakovic'e saldıran O.B., ‘Basit yaralamaya teşebbüs'ten, elindeki korner direği silah sayılan E.T. ise ‘Silahlı basit yaralamaya teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutukluluğuna yapılan itiraz sonrası savcılığın itirazını değerlendiren hakimlik, 5 tutuklu taraftarın tahliyesine karar verdi.

        FENERBAHÇELİ 4 FUTBOLCUYA UZLAŞTIRMA, 3 FUTBOLCUYA TAKİPSİZLİK

        Maç esnasında sahaya giren Trabzonspor taraftarı nedeniyle başlayan soruşturma devam ederken, Fenerbahçeli futbolcular İsmail Yüksek, İrfan Can Eğribayat ve Furkan Onur Akyüz hakkında savcılık tarafından takipsizlik kararı verildi. Bu futbolcuların, sahaya giren taraftarlardan kendilerini korumaya çalıştıkları gerekçesiyle cezai sorumluluktan muaf tutuldukları belirtildi.

        3 dosyaya ayrılan soruşturmada; olaylara karışan Osayi Samuel, İrfan Can Eğribayat, Jayden Oosterwolde ve yeni sezonda Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi hakkında 'Basit yaralama' suçlamasıyla savcılık, dosyayı uzlaştırma bürosuna sevk etti. Taraftarlar ve futbolcular arasında uzlaşma sağlanamazsa, 4 futbolcu hakkında basit yaralama suçundan dava açılacağı öğrenildi.

        BAŞSAVCILIKTAN YAZILI AÇIKLAMA

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından süren soruşturmayla ilgili yazılı açıklamada bulunuldu. Açıklamada futbolcuların yanı sıra 23 taraftar hakkında 6222 sayılı yasa uyarınca uzlaştırma bürosuna gönderme kararı yazıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "17.03.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasındaki olaylarla ilgili olarak Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, sahaya girerek saha içerisinde bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü oyuncularına ve çalışanlarına yönelik fiziki saldırıda bulunduğu tespit edilen toplamda 23 taraftar (H.Ç. , K.O., O.B., A.A., M.H.K., E.Y., E.Y., G.Ç., H.Ş., M.B., M.O., Ö.F.Ş., R.B., S.A., S.K., A.S., Y.Ç., M.A.K., Y.E., Y.K., F.B., H.E., R.A.) hakkında 6222 sayılı yasanın 17/1 maddesi delaletiyle 5237 sayılı yasanın 86/2 maddesi uyarınca uzlaştırma bürosuna gönderme kararı yazılmış olup, aynı olaylar kapsamında sahaya giren taraftarlara meşru müdafaa sınırlarını aşacak şekilde fiziki saldırıda bulunduğu tespit edilen Bright Osayi Samuel, İrfan Can Eğribayat, Jayden Oosterwolde, Michy Batshuayi adlı 4 Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu hakkında 6222 sayılı yasanın 17/1 maddesi delaletiyle 5237 sayılı yasanın 86/2 maddesi uyarınca uzlaştırma bürosuna gönderme kararı yazılmıştır."

        FENERBAHÇELİ OYUNCULARIN EYLEMİ MEŞRU MÜDAFAA

        Açıklamanın son bölümünde de "Olaylar esnasında rakip takım futbolcusuna fiziki saldırıda bulunduğu tespit edilen Trabzonspor Kulübü yardımcı antrenörü olan Egemen Korkmaz hakkında 6222 sayılı yasanın 17/1 maddesi delaletiyle 5237 sayılı yasanın 86/2 maddesi uyarınca uzlaştırma bürosuna gönderme kararı yazılmıştır. Yürütülen soruşturma neticesinde eylemi meşru müdafaa kapsamında kaldığı tespit edilen Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcuları İsmail Yüksek ve Furkan Onur Akyüz, hakkında ve üzerine atılı hakaret suçu yönünden hakkında kamu davası açmaya yeterli delil elde edilemeyen Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu İrfan Can Eğribayat hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Yaşanan olaylarda sahaya giren ancak herhangi bir futbolcuya fiziki saldırı eylemi olmayan 84 taraftar hakkında ise 6222 sayılı yasanın 16/2 maddesi kapsamında adli işlem yapılmıştır" denildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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