Karadeniz'de kar yağdı, yaylacılar dönüşe geçti

DOĞU Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, yaylacılar da büyükbaşlarıyla köylerine dönüşe geçti.

Doğu Karadeniz'de sonbahar mevsiminin başlamasıyla hava sıcaklıkları düştü. Bölgedeki yüksek rakımlı yaylalar ile dağlarda kar yağışı etkili oldu. Trabzon’da kar yağışının etkisiyle yaylalar da beyaza büründü. Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası ortaya güzel görüntüler çıktı. Hava sıcaklıklarının düştüğü Köprübaşı ilçesi Köşk, Taşlı ve Hamza Ağa yaylaları karla kaplandı. Mahsur kalan yaylacılar, yolların açılmasıyla köylerine göç etmeye başladı.