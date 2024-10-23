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        Karadeniz'de kar yağdı, yaylacılar dönüşe geçti

        DOĞU Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, yaylacılar da büyükbaşlarıyla köylerine dönüşe geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:45 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:50
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        Karadeniz'de kar yağdı, yaylacılar dönüşe geçti
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        DOĞU Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, yaylacılar da büyükbaşlarıyla köylerine dönüşe geçti.

        Doğu Karadeniz'de sonbahar mevsiminin başlamasıyla hava sıcaklıkları düştü. Bölgedeki yüksek rakımlı yaylalar ile dağlarda kar yağışı etkili oldu. Trabzon’da kar yağışının etkisiyle yaylalar da beyaza büründü. Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası ortaya güzel görüntüler çıktı. Hava sıcaklıklarının düştüğü Köprübaşı ilçesi Köşk, Taşlı ve Hamza Ağa yaylaları karla kaplandı. Mahsur kalan yaylacılar, yolların açılmasıyla köylerine göç etmeye başladı.

        ‘KIŞ ANİ BASKIN YAPTI'

        Köprübaşı Arpalı Mahalle Muhtarı Hüseyin Kambur, “Yaylada kış ani bir baskın yaptı. Şiddetli bir kar geldi. Uzun zamandır böyle bir kar yağışı yaşamadık. Bir anda yağan kar nedeniyle yollar kapandı. Yaylacılar yaylalarda kaldılar. Belediyenin desteğiyle yolları açıyoruz. Fazla sıkıntılı bir bölgemiz kalmadı. Bugün yarın tamamen ulaşım sağlarız. Vatandaşlara ulaştık sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz. Yolunu açtığımız yaylalarda göç başladı” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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